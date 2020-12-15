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Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi’nin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

2017 yılında nikah masasına oturan Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, oğulları Efehan'ı geçtiğimiz yıl kucağına almıştı. Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyadan paylaşım yapan çift, ikinci kez bebek bekledikleri müjdesini vermişti. Sayışman çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.

Giriş Tarihi: 15.12.2020 13:59 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 14:01
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Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi’nin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Oyuncu Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi, 2017'de Los Angeles'ta nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren çift 2019 yılında oğulları Efehan'ı kucağına almıştı.

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Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi’nin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Mutlu aile pozlarını sık sık sosyal medya hesaplarından yayınlayan Sayışman ve Abazi, ikinci kez bebek beklediklerini duyurdu.

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Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi’nin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Çok heyecanlı olan çift müjdeli haberi Instagram hesaplarından sevenleriyle paylaştı.

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Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi’nin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Efehan adında bir oğlu olan çiftin ikinci bebekleri kız olacak. Almeda Abazi eşinin doğum gününde güzel haberi verdi.

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Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi’nin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Sevinçten havalara uçan Tolgahan Sayışman duygularını şu sözlerle dile getirdi; 'Bu haber en güzel doğum günü hediyem oldu. Tüm aile doğum günüm için bir masanın etrafında buluşmuşken, alabileceğim en güzel haber aldım.'