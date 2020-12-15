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15 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi’nin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi’nin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
2017 yılında nikah masasına oturan Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, oğulları Efehan'ı geçtiğimiz yıl kucağına almıştı. Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyadan paylaşım yapan çift, ikinci kez bebek bekledikleri müjdesini vermişti. Sayışman çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.
Giriş Tarihi: 15.12.2020 13:59 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 14:01
Oyuncu Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi, 2017'de Los Angeles'ta nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren çift 2019 yılında oğulları Efehan'ı kucağına almıştı.
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Mutlu aile pozlarını sık sık sosyal medya hesaplarından yayınlayan Sayışman ve Abazi, ikinci kez bebek beklediklerini duyurdu.
Çok heyecanlı olan çift müjdeli haberi Instagram hesaplarından sevenleriyle paylaştı.
Efehan adında bir oğlu olan çiftin ikinci bebekleri kız olacak. Almeda Abazi eşinin doğum gününde güzel haberi verdi.
Sevinçten havalara uçan Tolgahan Sayışman duygularını şu sözlerle dile getirdi; 'Bu haber en güzel doğum günü hediyem oldu. Tüm aile doğum günüm için bir masanın etrafında buluşmuşken, alabileceğim en güzel haber aldım.'