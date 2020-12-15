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15 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Hadise’nin ablası Hülya Açıkgöz’den yeni açıklama! İhanet göndermesinin ardından… Hadise’nin ablası Hülya Açıkgöz’den yeni açıklama! İhanet göndermesinin ardından…
Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşerken ünlü şarkıcının küs olduğu ablası Hülya Açıkgöz'den olay olan bir paylaşım gelmişti. Açıkgöz'ün yaptığı 'boynuz' paylaşımı ihanet göndermesi olarak yorumlanmıştı. Çıkan haberlerin ardından Hülya Açıkgöz'den yeni açıklama geldi. Açıkgöz sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Rica ediyorum yaptığım paylaşımları Hadise veya ailemle bağdaştırmayın" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 15.12.2020 10:35 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 10:38
Birliktelikleri ile çok konuşulan Hadise-Kaan Yıldırım çifti, sürpriz şekilde ilişkilerine nokta koydu. Ayrılığın ardından ünlü şarkıcının görüşmediği ablası Hülya Açıkgöz'ün yaptığı paylaşım dikkat çekti.
GALERİ DEVAM EDİYOR 'İHANET' GÖNDERMESİ!
Hülya Açıkgöz'ün 'boynuz' paylaşımı ile Kaan Yıldırım'ın ihanetine uğradığı iddia edilen karde��ine gönderme yaptığı konuşuldu.
"BİR KARDEŞİZ, AİLEYİZ"
Açıkgöz, hakkında çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı, "Rica ediyorum yaptığım paylaşımları Hadise veya ailemle bağdaştırmayın" ifadelerini kullandı.
"Artık ailece bu durumdan çok rahatsız oluyoruz. Yaptığım ve ileride yapacak olduğum hiçbir paylaşımın Hadise veya ailemle ilgili olmadığını, olmayacağını bilmenizi isterim. Birkaç hafta önce de bir açıklama yapmak zorunda kalmıştım, şimdi yine tekrarlıyorum kendimi. Evet, basına da yansıyan zor günlerimiz oldu. Ancak biz kardeşiz, aileyiz. Aile olmak her zaman, ne olursa olsun çok değerli ve önemlidir. Anlayışınız ve hassasiyetiniz için şimdiden teşekkür ederim."
Hadise'nin menajerliğini uzun yıllardır ablası Hülya Açıkgöz üstleniyordu. Ancak, iki kardeş geçtiğimiz yıl tartışarak yollarını ayırmıştı.