Hadise’nin ablası Hülya Açıkgöz’den yeni açıklama! İhanet göndermesinin ardından…

"Artık ailece bu durumdan çok rahatsız oluyoruz. Yaptığım ve ileride yapacak olduğum hiçbir paylaşımın Hadise veya ailemle ilgili olmadığını, olmayacağını bilmenizi isterim. Birkaç hafta önce de bir açıklama yapmak zorunda kalmıştım, şimdi yine tekrarlıyorum kendimi. Evet, basına da yansıyan zor günlerimiz oldu. Ancak biz kardeşiz, aileyiz. Aile olmak her zaman, ne olursa olsun çok değerli ve önemlidir. Anlayışınız ve hassasiyetiniz için şimdiden teşekkür ederim."