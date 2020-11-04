Kuruluş Osman'da bu hafta taş üstünde taş kalmayacak! İşte Kuruluş Osman son bölümünde yaşananlar...

Kuruluş Osman nefes kesen yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kuruluş Osman son bölümde; uzun bir aradan sonra Bamsı'nın kötü hatıraları kenara bırakarak tekrardan obaya dönüş yapması heyecan kat sayısını arttırdı. Büyük bir yıkıma uğrayan Osman Bey ise, Ertuğrul Bey'in aldığı Savcı Bey kararı ile davasından asla dönmemeye yeminli. Kuruluş Osman yeni bölümde dört cepheden kuşatılan Kayı Obası Moğollara karşı direnecek. Peki Osman Bey, Geyhatu ve Moğollar'ı durdurmak için nasıl bir plan kuracak? Kuruluş Osman 32. yeni bölümde baş üstünde baş, taş üstünde taş kalmayacak! İşte Kuruluş Osman dizisinde yaşananlar...

Giriş Tarihi: 04.11.2020 16:49 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 16:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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