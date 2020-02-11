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Kuruluş Osman’a bomba transfer! Yurdaer Okur Moğol komutanı canlandıracak

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'a bomba bir transfer daha gerçekleşti. Çarşamba akşamları zirveyi kimseye bırakmayan ve kadrosunda birçok başarılı oyuncuya yer veren Kuruluş Osman dizisine efsanevi Moğol komutanı 'Balgay' karakteriyle Yurdaer Okur dahil oldu. Yer aldığı başarılı projelerle adından söz ettiren Yurdaer Okur, internette en çok aranan isim oldu. Peki Yurdaer okur kimdir? Yurdaer Okur nereli? İşte Yurdaer Okur hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 11.02.2020 12:03 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020 12:13
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Kuruluş Osman’a bomba transfer! Yurdaer Okur Moğol komutanı canlandıracak

Çarşamba akşamlarının reyting birincisi olan, yapımcılığını Bozdağ Film'in üstlendiği, başrolünü Burak Özçivit'in oynadığı Kuruluş Osman'ın kadrosuna bomba bir transfer gerçekleşti. Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın, genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' dizisine usta oyuncu Yurdaer Okur transfer oldu. Yer aldığı projelerle adından sıklıkla söz ettiren Yurdaer Okur dizide Moğol komutanını oynayacak. Peki, Kuruluş Osman'da Moğol Komutanı canlandıracak olan Yurdaer Okur kimdir? Yurdaer Okur nereli? İşte Yurdaer Okur hakkında merak edilenler…

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Kuruluş Osman’a bomba transfer! Yurdaer Okur Moğol komutanı canlandıracak

Yurdaer Okur, 29 Ekim 1974'te dünyaya geldi. Süper Liseyi bitirmesinin ardından Akdeniz Üniversitesi "Turizm İşletmeciliği" bölümüne girdi. Üç sene bu okulda okuduktan sonra işletmenin kendisine göre olmadığını anladı ve 1994 senesinde Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünü kazandı. Daha Sonra M.S.Ü Devlet Konservatuvar'ında yüksek lisans yaptı. 1999'da Genco Erkal ile tanışan Okur, Dostlar Tiyatrosu'na katılarak Yalınayak Sokrates adlı oyunda oynadı. Ardından 2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda yevmiyeli oyuncu olarak yer almaya başladı. Daha sonra, 2002 yılında kadrolu olarak Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'na atandı.

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Kuruluş Osman’a bomba transfer! Yurdaer Okur Moğol komutanı canlandıracak

Yurdaer Okur, 2000 yılından başlayarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesinde birçok oyunda yer aldı ve yönetmenlik yaptı. Diyarbakırlı Gençlere Drama Dersleri verdi. Tiyatro aktörlüğünün dışında, Sinema ve televizyon çalışmaları da yapmaktadır.

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Kuruluş Osman’a bomba transfer! Yurdaer Okur Moğol komutanı canlandıracak

Oyunculuk kariyeri başarılarla dolu olan Yurdaer Okur hakkında en merak edilen konu ise memleketi oldu. İşte Yurdaer Okur'un memleketi…

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Kuruluş Osman’a bomba transfer! Yurdaer Okur Moğol komutanı canlandıracak

Burak Özçivit – Gaziantep