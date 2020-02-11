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Kuruluş Osman’a bomba transfer! Yurdaer Okur Moğol komutanı canlandıracak
Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'a bomba bir transfer daha gerçekleşti. Çarşamba akşamları zirveyi kimseye bırakmayan ve kadrosunda birçok başarılı oyuncuya yer veren Kuruluş Osman dizisine efsanevi Moğol komutanı 'Balgay' karakteriyle Yurdaer Okur dahil oldu. Yer aldığı başarılı projelerle adından söz ettiren Yurdaer Okur, internette en çok aranan isim oldu. Peki Yurdaer okur kimdir? Yurdaer Okur nereli? İşte Yurdaer Okur hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 11.02.2020 12:03 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020 12:13
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