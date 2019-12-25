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Pınar Altuğ sınırları zorladı! Yoga yapan Pınar Altuğ'dan çok konuşulacak olay fotoğraflar...

'Çocuklar Duymasın' dizisinde Meltem karakteriyle gönüllere taht kuran Pınar Altuğ, tavana asılı iple yoga hareketleri yaptı. Yoga yaparken ki fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Pınar Altuğ, takipçilerinden tam puan aldı. 45 yaşındaki eski manken Pınar Altuğ, düzgün fiziğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Tavana asılı ip üzerinde baş aşağı duran ve çeşitli hareketler yapan Pınar Altuğ, adete sınırları zorladı. Büyük beğeni alan fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncu, "Kendimce baya uçtum" ifadelerini kullandı. İşte Pınar Altuğ'un çok konuşulacak o pozları...

Giriş Tarihi: 25.12.2019 18:58 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 19:07
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Pınar Altuğ sınırları zorladı! Yoga yapan Pınar Altuğ'dan çok konuşulacak olay fotoğraflar...

Oyuncu Pınar Altuğ, tavana asılı iple yoga hareketleri yaptı. Bu anları Instagram hesabından paylaşan Altuğ'un iddialı pozlarına takipçilerinden yorum yağdı.

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Pınar Altuğ sınırları zorladı! Yoga yapan Pınar Altuğ'dan çok konuşulacak olay fotoğraflar...

Yıllar boyunca ekranlara gelen 'Çocuklar Duymasın' dizisinde Meltem karakteriyle hafızlara kazınan Pınar Altuğ, gerek açıklamaları gerek paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Altuğ, bu kez yoga yapmasıyla konuşuldu.

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Pınar Altuğ sınırları zorladı! Yoga yapan Pınar Altuğ'dan çok konuşulacak olay fotoğraflar...

Düzgün fiziğiyle genç kızlara taş çıkaran 45 yaşındaki eski manken, İntigravity yoga yaptığı anları sosyal medya hesabından yayınladı.

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Pınar Altuğ sınırları zorladı! Yoga yapan Pınar Altuğ'dan çok konuşulacak olay fotoğraflar...

Tavana asılı ip üzerinde baş aşağı duran ve çeşitli hareketler yapan Altuğ, adeta sınırları zorladı.

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Pınar Altuğ sınırları zorladı! Yoga yapan Pınar Altuğ'dan çok konuşulacak olay fotoğraflar...

Yoga yaparak muhteşem bir gün geçirdiğini söyleyen Altuğ, "Kendimce baya uçtum" diyerek çektirdiği fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu.