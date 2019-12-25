Pınar Altuğ sınırları zorladı! Yoga yapan Pınar Altuğ'dan çok konuşulacak olay fotoğraflar...

'Çocuklar Duymasın' dizisinde Meltem karakteriyle gönüllere taht kuran Pınar Altuğ, tavana asılı iple yoga hareketleri yaptı. Yoga yaparken ki fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Pınar Altuğ, takipçilerinden tam puan aldı. 45 yaşındaki eski manken Pınar Altuğ, düzgün fiziğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Tavana asılı ip üzerinde baş aşağı duran ve çeşitli hareketler yapan Pınar Altuğ, adete sınırları zorladı. Büyük beğeni alan fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncu, "Kendimce baya uçtum" ifadelerini kullandı. İşte Pınar Altuğ'un çok konuşulacak o pozları...

Giriş Tarihi: 25.12.2019 18:58 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 19:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





