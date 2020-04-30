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Kuruluş Osman zirveyi kimseye bırakmadı! Rakiplerine fark attı

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman 19'ncu bölümüyle rakiplerine fark attı. Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman, hem reytinglerde hem sosyal medyada zirveyi kimseye bırakmadı. Dün akşam ekrana gelen yeni bölümde, Osman Bey'in amcası Sungur Tekin'le buluşurken oyuncular Sezgin Erdemir (Sungur Tekin), Çağkan Çulha (Bahadır) ve Atılgan Gümüş (Böke) ilk kez seyirci karşısına çıktı.

Giriş Tarihi: 30.04.2020 11:23 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 11:26
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Kuruluş Osman zirveyi kimseye bırakmadı! Rakiplerine fark attı

'Kuruluş Osman'ın çarşamba akşamı ekrana gelen on dokuzuncu bölümü seyirciyi ekrana kilitlerken, reyting listesinin tüm kategorilerinde birinci olarak gecenin en çok izlenen yapımı oldu.

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Kuruluş Osman zirveyi kimseye bırakmadı! Rakiplerine fark attı

Çarşamba akşamları atv'de ekranlara gelen Kuruluş Osman, yayınlandığı yeni bölümüyle Tüm Kişiler' de % 13,70 izlenme oranı ve % 27,76 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de %11,75 izlenme oranı ve % 24,60 izlenme payı ve 20+ABC1'de % 13,29 izlenme oranı ve %26,38 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

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Kuruluş Osman zirveyi kimseye bırakmadı! Rakiplerine fark attı

Osman Bey'in amcası Sungur Tekin'le buluştuğu bölümde oyuncular Sezgin Erdemir (Sungur Tekin), Çağkan Çulha (Bahadır) ve Atılgan Gümüş (Böke) ilk kez seyirci karşısına çıktı.

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Kuruluş Osman zirveyi kimseye bırakmadı! Rakiplerine fark attı

#Başaracağız etiketiyle sosyal medyada da büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', Türkiye'de ve dünyada trend listesinde yer aldı.

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Kuruluş Osman zirveyi kimseye bırakmadı! Rakiplerine fark attı

Bölümün ardından yayınlanan 20'inci bölüm fragmanı 'Kuruluş Osman' hayranlarında büyük heyecan yarattı. Kayı Obası'nda gerilim günden güne artarken, fragmanda yer alan Osman Bey'in "Öyle kolay can vermek yok evvela hesap vereceksin" sözleri merak yarattı.