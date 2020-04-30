ANA SAYFA
Kuruluş Osman zirveyi kimseye bırakmadı! Rakiplerine fark attı
Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman 19'ncu bölümüyle rakiplerine fark attı. Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman, hem reytinglerde hem sosyal medyada zirveyi kimseye bırakmadı. Dün akşam ekrana gelen yeni bölümde, Osman Bey'in amcası Sungur Tekin'le buluşurken oyuncular Sezgin Erdemir (Sungur Tekin), Çağkan Çulha (Bahadır) ve Atılgan Gümüş (Böke) ilk kez seyirci karşısına çıktı.
Giriş Tarihi: 30.04.2020 11:23 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 11:26
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9