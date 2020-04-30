Kuruluş Osman zirveyi kimseye bırakmadı! Rakiplerine fark attı

Çarşamba akşamları atv'de ekranlara gelen Kuruluş Osman, yayınlandığı yeni bölümüyle Tüm Kişiler' de % 13,70 izlenme oranı ve % 27,76 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de %11,75 izlenme oranı ve % 24,60 izlenme payı ve 20+ABC1'de % 13,29 izlenme oranı ve %26,38 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

