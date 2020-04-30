Özcan Deniz'den oğlu Kuzey'e duygusal mesaj: Hikayemi güzelleştirdin

Özcan Deniz ve Feyza Aktan 2018 yılında nikah masasına oturmuş ve kısa bir süre sonra oğulları Kuzey dünyaya geldi. 15 ay süren evliliklerini Haziran 2019 yılında sonlandıran çift boşanmalarına rağmen ilişkilerini sürdürdü. 2 yaşına giren oğullarının doğum gününü karantina altında kutlayan ikili evde minik bir parti verdi. Oğlunun doğum günün sosyal medyada yaptığı paylaşımla kutlayan Deniz, duygusal bir mesaj yazdı.