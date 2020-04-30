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Özcan Deniz'den oğlu Kuzey'e duygusal mesaj: Hikayemi güzelleştirdin

Özcan Deniz ve Feyza Aktan 2018 yılında nikah masasına oturmuş ve kısa bir süre sonra oğulları Kuzey dünyaya geldi. 15 ay süren evliliklerini Haziran 2019 yılında sonlandıran çift boşanmalarına rağmen ilişkilerini sürdürdü. 2 yaşına giren oğullarının doğum gününü karantina altında kutlayan ikili evde minik bir parti verdi. Oğlunun doğum günün sosyal medyada yaptığı paylaşımla kutlayan Deniz, duygusal bir mesaj yazdı.

Giriş Tarihi: 30.04.2020 12:24 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 12:27
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Özcan Deniz'den oğlu Kuzey'e duygusal mesaj: Hikayemi güzelleştirdin

Özcan Deniz, 2018 yılının mart ayında Feyza Aktan ile nikah masasına oturmuş ve kısa bir süre sonra oğlu Kuzey'i kucağına almıştı.

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Özcan Deniz'den oğlu Kuzey'e duygusal mesaj: Hikayemi güzelleştirdin

15 aylık evlilik Haziran 2019'da bitiren Özcan Deniz ile Feyza Aktan ilişkilerini sonlandırmadı.

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Özcan Deniz'den oğlu Kuzey'e duygusal mesaj: Hikayemi güzelleştirdin

İkilini oğlu Kuzey dün 2 yaşına bastı.

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Özcan Deniz'den oğlu Kuzey'e duygusal mesaj: Hikayemi güzelleştirdin

30 Nisan 2018'de oğlu Kuzey'i kucağına alan Özcan Deniz, oğlu Kuzey'in doğum gününü, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile kutladı.

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Özcan Deniz'den oğlu Kuzey'e duygusal mesaj: Hikayemi güzelleştirdin

Oğluyla çekilmiş videosunu paylaşan Özcan Deniz, paylaşışına şu notu yazdı:
"Mutlu yaşlar canım oğlum. Hikayemi güzelleştiren evlat. Nice güzel hikayelerin olsun... Ömrüm, Kuzey'im..."