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Haberler Galeri Kuruluş Osman Türkiye’yi ekran başına kilitledi! Osman Bey büyük tavizler alarak Sulh Anlaşması imzaladı

Kuruluş Osman Türkiye’yi ekran başına kilitledi! Osman Bey büyük tavizler alarak Sulh Anlaşması imzaladı

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 89'uncu bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. 'Kuruluş Osman'da, Selcan Hatun, Osman Bey'den aldığı buyrukla Cornelia'yı konuşturmak için onu zehirledi. Cornelia suçlarını itiraf ederken Mari'nin de intikamı alındı. Öte yandan Selçuklu Sultanı Mesud ve Bizans İmparatoru Andronikos barış anlaşması için Söğüt'e geldiler. Osman Bey aldığı büyük tavizlerle sulh anlaşmasına razı oldu.

Giriş Tarihi: 07.04.2022 11:07 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 11:08
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Kuruluş Osman Türkiye’yi ekran başına kilitledi! Osman Bey büyük tavizler alarak Sulh Anlaşması imzaladı

#Türkünİntikamı etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu.

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Kuruluş Osman Türkiye’yi ekran başına kilitledi! Osman Bey büyük tavizler alarak Sulh Anlaşması imzaladı

Kuruluş Osman 88. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %9,63 izlenme oranı ve %25,74 izlenme payı, AB'de %7,18 izlenme oranı ve %20,20 izlenme payı 20+ABC1'de %9,68 izlenme oranı ve %24,35 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.

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Kuruluş Osman Türkiye’yi ekran başına kilitledi! Osman Bey büyük tavizler alarak Sulh Anlaşması imzaladı

Kuruluş Osman'ın 89'uncu bölümünde Malhun Hatun ve Bala Hatun, Cornelia'nın Selcan Hatun'u koruma numarasıyla kendisini aklamaya çalıştığını fark ederler. Cornelia'nın hainliğini ispat etmek için Selcan Ana, onu zehirler. Zehirlenen Cornelia, Mari Hatun'u nasıl öldürdüğünü itiraf eder.

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Kuruluş Osman Türkiye’yi ekran başına kilitledi! Osman Bey büyük tavizler alarak Sulh Anlaşması imzaladı

Osman Bey, öldürdüğü maskeli kişinin kimliğini teşhis için Corneali'nın getirilmesini emreder. Kayı Obası meydanına getirilen Cornelia, yüzü maskeli kişinin Usta Arius olmadığını görünce rahatlar. Osman Bey ve Kayıların şüphelerinin önünü kesmek için maskeli kişinin Usta Arius olduğunu söyler. Çevresindekilere öfke kusan Cornelia zehrin etki göstermesiyle gözleri açık ölür.

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Kuruluş Osman Türkiye’yi ekran başına kilitledi! Osman Bey büyük tavizler alarak Sulh Anlaşması imzaladı

Selçuklu Sultanı Mesud ve Bizans İmparatoru Andronikos barış anlaşması için Söğüt'e geldiler. Osman Bey, handa Selçuklu Sultanı Mesud, Bizan İmparatoru Andronikos ve İnegöl Tekfuru Nikola'yla bir araya gelir.