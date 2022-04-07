Kuruluş Osman Türkiye’yi ekran başına kilitledi! Osman Bey büyük tavizler alarak Sulh Anlaşması imzaladı

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 89'uncu bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. 'Kuruluş Osman'da, Selcan Hatun, Osman Bey'den aldığı buyrukla Cornelia'yı konuşturmak için onu zehirledi. Cornelia suçlarını itiraf ederken Mari'nin de intikamı alındı. Öte yandan Selçuklu Sultanı Mesud ve Bizans İmparatoru Andronikos barış anlaşması için Söğüt'e geldiler. Osman Bey aldığı büyük tavizlerle sulh anlaşmasına razı oldu.