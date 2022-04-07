Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey’in Türkçe paylaşımına yorum yağdı: Haklısın ablam!

Türk senarist Alev Aydın ile birliktelik yaşayan Halsey'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Uzun süredir aşk yaşayan ikili ilk çocukları Ender'i geçtiğimiz yıl kucağına almıştı. Sevgilisi ve oğluyla sık sık paylaşım yapan Halsey, Türkçe yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Alev Aydın ile oğlu Ender'in birlikte çekilen bir fotoğrafına Instagram sayfasında yeren şarkıcıya yorum yağdı.