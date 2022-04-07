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Haberler Galeri Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey’in Türkçe paylaşımına yorum yağdı: Haklısın ablam!

Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey’in Türkçe paylaşımına yorum yağdı: Haklısın ablam!

Türk senarist Alev Aydın ile birliktelik yaşayan Halsey'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Uzun süredir aşk yaşayan ikili ilk çocukları Ender'i geçtiğimiz yıl kucağına almıştı. Sevgilisi ve oğluyla sık sık paylaşım yapan Halsey, Türkçe yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Alev Aydın ile oğlu Ender'in birlikte çekilen bir fotoğrafına Instagram sayfasında yeren şarkıcıya yorum yağdı.

Giriş Tarihi: 07.04.2022 11:37
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Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey’in Türkçe paylaşımına yorum yağdı: Haklısın ablam!

Bir Türk sevgilisi olduğu kamuoyuna yansımadan önce Türkçe öğrenmeye başladığını sosyal medyada duyuran ünlü şarkıcı Halsey'in son Instagram paylaşımı olay oldu.

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Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey’in Türkçe paylaşımına yorum yağdı: Haklısın ablam!

SEVGİ DOLU PAYLAŞIM

Geçen hafta ameliyat olduktan üç gün sonra Grammy törenine katılmasıyla konuşulan Halsey, şimdi de oğlu ve sevgilisinin fotoğrafını paylaşarak gündemin ilk sıralarına yerleşti.

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Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey’in Türkçe paylaşımına yorum yağdı: Haklısın ablam!

'SEVGİ PAYLAŞTIKÇA ARTAR'

27 yaşındaki şarkıcı, sevgilisi Alev Aydın ile oğlu Ender'in birlikte çekilen bir fotoğrafına Instagram sayfasında yer verdi.

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Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey’in Türkçe paylaşımına yorum yağdı: Haklısın ablam!

Ama Halsey'in Türk hayranlarını heyecanlandıran tek ayrıntı bu fotoğraftaki baba- oğul sevgisi değildi. Şarkıcı bu fotoğrafı Türkçe bir mesaj eşliğinde paylaştı.

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Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey’in Türkçe paylaşımına yorum yağdı: Haklısın ablam!

Alev Aydın ve Ender bebeğin pozunu "Sevgi paylaştıkça artar" mesajı eşliğinde takipçilerinin beğenisine sundu. Bu duruma da Türk takipçilerinden yorum yağdı.