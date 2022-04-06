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Kuruluş Osman 89. bölüm canlı izle | Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 06.04.2022
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Kuruluş Osman 89. bölüm canlı izle | Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle

ATV'nin fenomen yapımı Kuruluş Osman, yeni sezonuyla ekranlara döndü. Yayınlanan iki sezonunda reytinglerin zirvesinden inmeyen ve seyirciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman' dizisinin yeni bölümüne "Ben Ertuğrul Gazi oğlu Osman Bey! İnegöl fethedilene dek, gayrı pusatlar kınına girmeyecek!" sözü damga vurdu. Kuruluş Osman 89. yeni bölümünü ahaber.com.tr sayfamız üzerinden tekrar izleyebilirsiniz.

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