Kadir Doğulu'dan ‘derviş’ açıklaması! "Bize hediye edildi"

"BURASI BİR OKUL"

"Biz de evliliğimiz ile duruşumuz ile işimiz ile göstermeye çalışıyoruz bu makamı zaten. Benim komşum bilir, annem bilir, akrabalarım bilir, siz yeni öğrendiniz. Bu havası atılacak bir şey değil. Manevi yolculuk insanları uyandırır dostlar; oyalamaz gerçeği söyler. Gerçeği keşfeden kişi de hakkını arar. Bu makam ve Bektaşilik benden önce de vardı; benden sonra da var olacak. Burası bir okul."