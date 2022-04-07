Kadir Doğulu'dan ‘derviş’ açıklaması! "Bize hediye edildi"
Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül'ün birçok ünlü isimle birlikte Bektaşilik tarikatına üye olduğu aylardır gündemi meşgul ediyordu. Önceki akşam Etiler'de görüntülenen Doğulu iddialarla ilgili ilk kez konuştu. Oyuncu kendisine bu konuda soru soran muhabirlere "Bu havası atılacak bir şey değil. Bize bu makam hediye edildi" dedi.
Giriş Tarihi: 07.04.2022
09:54
Önceki akşam Etiler'de eşi Neslihan Atagül ile dolaşan Kadir Doğulu, aylardır gündemi meşgul eden 'tarikat' haberleriyle ilgili ilk kez bu kadar açık konuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bektaşiliğe gönül verdiği ve Ankara'da yaşayan Prof. Dr Ali Osmay Güre'nin kendisine mentörlük yaptığı söylenen Doğulu'nun tarikattaki lakabının da 'derviş' olduğu biliniyordu.
Bu konuyla ilgili sorular karşısında "Bu bir makam, maneviyat. Çok güzel bir söz vardır; 'Para ile inancın kimde olduğu belli olmaz' diye... Bu makam bana hediye edildi" diyen Kadir Doğulu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"BURASI BİR OKUL"
"Biz de evliliğimiz ile duruşumuz ile işimiz ile göstermeye çalışıyoruz bu makamı zaten. Benim komşum bilir, annem bilir, akrabalarım bilir, siz yeni öğrendiniz. Bu havası atılacak bir şey değil. Manevi yolculuk insanları uyandırır dostlar; oyalamaz gerçeği söyler. Gerçeği keşfeden kişi de hakkını arar. Bu makam ve Bektaşilik benden önce de vardı; benden sonra da var olacak. Burası bir okul."
ŞOK İSİMLER VAR
Tarikatın bilinen diğer üyeleri arasında Murat Dalkılıç ve şimdiki sevgilisi Sitare Akbaş ile oyuncu Tansel Öngel'in de bulunduğu biliniyor. Çiğdem Batur, Barış Kışlak ve Onur Tuna gibi isimlerin de birkaç sohbete katıldığı iddia ediliyor. Bu tarikata üye olanlar; kurulan sofralarda uzun süren "dua" toplantıları yapıyor.