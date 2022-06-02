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Haberler Galeri ‘Kuruluş Osman’ tüm reyting kategorilerinde açık ara zirvede! Muhteşem bölümüyle nefes kesti

‘Kuruluş Osman’ tüm reyting kategorilerinde açık ara zirvede! Muhteşem bölümüyle nefes kesti

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 96'ncı bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 96'ncı bölümüne Osman Bey'in hem düşmanlarını alt etmek hem de Yenişehir fethinin önünü açmak için kurduğu büyük oyun ve kendi kurduğu tuzağa düşen Barkın Bey'in eşi Selvi Hatun'un Moğol Komutanı Cebe tarafından öldürülmesi damga vurdu.

Giriş Tarihi: 02.06.2022 11:58 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 11:58
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‘Kuruluş Osman’ tüm reyting kategorilerinde açık ara zirvede! Muhteşem bölümüyle nefes kesti

Kuruluş Osman 96. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %8,10 izlenme oranı ve %25,21 izlenme payı, AB'de %6,54 izlenme oranı ve %21,29 izlenme payı 20+ABC1'de %8,05 izlenme oranı ve %23,70 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.

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‘Kuruluş Osman’ tüm reyting kategorilerinde açık ara zirvede! Muhteşem bölümüyle nefes kesti

#TürkTeslimOlmaz etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu. Tüm reyting kategorilerinde zirvede yer alan 'Kuruluş Osman' aldığı reytinglerle yine her grupta haftanın en çok izlenen dizisi oldu.

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‘Kuruluş Osman’ tüm reyting kategorilerinde açık ara zirvede! Muhteşem bölümüyle nefes kesti

'Kuruluş Osman'ın 96'ncı bölümünde, Osman Bey otağında Kayı ve Türkmen Obalarının beyleriyle toy yaparken Çobanoğlu Ali Bey'in kışkırtmasıyla Selçuklu Sultan'ı Alaeddin gönderdiği komutan Turgut Bey'i Osman Bey'den ister. Osman Bey, kendinden emin bir şekil de "İmkansızı istemek aklı başında ere yaraşır mı?" sözleriyle bu isteği ret eder.

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‘Kuruluş Osman’ tüm reyting kategorilerinde açık ara zirvede! Muhteşem bölümüyle nefes kesti

Osman Bey'in tavrı karşısında bozulan Selçuklu Komutanı Bulduk bunun istek değil Sultan'ın emri olduğunu söylemesi karşısında Osman Bey "İstek ya da emir! İmkansızı olur kılmaz Komutan! Turgut Bey'in mahkemesi Kayı obasında görülecektir!" diyerek Turgut Bey'i teslim etmeyeceğini belirtir.

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‘Kuruluş Osman’ tüm reyting kategorilerinde açık ara zirvede! Muhteşem bölümüyle nefes kesti

Selçuklu Sultanı Alaeddin'in Komutanı Bulduk'un "İmparator üzerine gelmek üzere! Sultan'dan yardım dileneceğin günler bu kadar yakınken… Suçlu bir adam için devlete asilik edersin!'' sözlerine Osman Bey "Burada bey de benim devlette! İmdi yıkıl karşımdan!" karşılığını vererek komutanı huzurundan kovar.