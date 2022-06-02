Barış Akarsu’yla ilgili sözleri Aslı Bekiroğlu’nu işinden etti! O projeden ayrıldı

"PROJEDEN ÇEKİLİYORUM"

Bekiroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Önceki akşam katıldığım stil ödülleri davetinde, kıyafet ve stil üzerine konuşurken yakında çekimleri başlayacak olan Barış Akarsu'nun hayatını anlatan sinema filmi hakkında peş peşe sorular geldi. Proje hakkında konuşma iznim olmadığı için spoiler verme korkusuyla o an filmle ilgili soruları gülümseyerek geçiştirmeye çalışırken ortaya çıkan acemi çabam, sanatçının ve kız arkadaşının sevenleri tarafında yanlış anlaşıldı ve üzüntüyle karşılandı."