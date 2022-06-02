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Barış Akarsu’yla ilgili sözleri Aslı Bekiroğlu’nu işinden etti! O projeden ayrıldı

2007 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun hayatını anlatan 'Barış Akarsu Merhaba' filmi için çalışmalar başladı. Filmin kadrosunda İsmail Ege Şaşmaz ve Aslı Bekiroğlu'nun rol alacağı açıklanmıştı. Ancak katıldığı törendeki sözleriyle tepki çeken Bekiroğlu, projeden ayrıldığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 02.06.2022 11:23
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Barış Akarsu’yla ilgili sözleri Aslı Bekiroğlu’nu işinden etti! O projeden ayrıldı

Türk rock müziğinin sevilen ismi Barış Akarsu 2007 yılında trafik kazası geçirmiş ve hayatını kaybetmişti. Akarsu'nun hayatını konu alacak olan 'Barış Akarsu Merhaba' filmiyle ilgili çalışmalar başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Barış Akarsu’yla ilgili sözleri Aslı Bekiroğlu’nu işinden etti! O projeden ayrıldı

Akarsu'ya oyuncu İsmail Ege Şaşmaz hayat verirken, sevgilisini de Aslı Bekiroğlu canlandıracaktı. Ancak Bekiroğlu katıldığı törendeki sözleriyle tepki çekti.

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Barış Akarsu’yla ilgili sözleri Aslı Bekiroğlu’nu işinden etti! O projeden ayrıldı

SÖZLERİ TEPKİ TOPLADI

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bekiroğlu, bir muhabirin "Barış beyin trajik bir ölümü oldu ne söylemek istersiniz?" sorusunu gülerek cevapladı. Oyuncu, "Ne diyeyim hayatım başı sağ olsun ne denir" ifadelerini kullandı.

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Barış Akarsu’yla ilgili sözleri Aslı Bekiroğlu’nu işinden etti! O projeden ayrıldı

ÖZÜR DİLEYEREK AYRILDI

Aslı Bekiroğlu, gelen tepkilerin ardından Instagram hesabından açıklama yaptı. Ünlü oyuncu, özür dileyerek filmden ayrıldığını duyurdu.

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Barış Akarsu’yla ilgili sözleri Aslı Bekiroğlu’nu işinden etti! O projeden ayrıldı

"PROJEDEN ÇEKİLİYORUM"

Bekiroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Önceki akşam katıldığım stil ödülleri davetinde, kıyafet ve stil üzerine konuşurken yakında çekimleri başlayacak olan Barış Akarsu'nun hayatını anlatan sinema filmi hakkında peş peşe sorular geldi. Proje hakkında konuşma iznim olmadığı için spoiler verme korkusuyla o an filmle ilgili soruları gülümseyerek geçiştirmeye çalışırken ortaya çıkan acemi çabam, sanatçının ve kız arkadaşının sevenleri tarafında yanlış anlaşıldı ve üzüntüyle karşılandı."