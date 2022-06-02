02 Haziran 2022, Perşembe
Barış Akarsu’yla ilgili sözleri Aslı Bekiroğlu’nu işinden etti! O projeden ayrıldı
2007 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun hayatını anlatan 'Barış Akarsu Merhaba' filmi için çalışmalar başladı. Filmin kadrosunda İsmail Ege Şaşmaz ve Aslı Bekiroğlu'nun rol alacağı açıklanmıştı. Ancak katıldığı törendeki sözleriyle tepki çeken Bekiroğlu, projeden ayrıldığını duyurdu.
Giriş Tarihi: 02.06.2022 11:23
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