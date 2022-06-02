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Will Smith'in Oscar tokadı sonrası Jada Pinkett Smith sessizliğini bozdu: Umarım düzelir

Will Smith'in 94. Oscar Ödülleri Töreni'nde attığı tokadın yankıları hala sürerken, Smit'in eşi Jada Pinkett Smith iddialarla ilgili sessiz kalmıştı. Aylar sonra ilk kez konuşan Jada Smith, 'şoke edici' olarak nitelendirdiği olaydan sonra ilk kez bir televizyon programında açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 02.06.2022 12:21 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 12:21
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Will Smith’in Oscar tokadı sonrası Jada Pinkett Smith sessizliğini bozdu: Umarım düzelir

Will Smith'in Oscar töreninde sunucu Chris Rock'a attığı tokat günlerce, hatta haftalarca konuşuldu. Törende Rock'ın, eşiyle ilgili söylediği sözleri bahane ederek şiddet gösterisinde bulunan Will Smith hakkında herkes konuştu, ancak Jada Pinkett Smith bugüne kadar hep sessiz kalmayı tercih etti.

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Will Smith’in Oscar tokadı sonrası Jada Pinkett Smith sessizliğini bozdu: Umarım düzelir

Red Table Talk adlı televizyon programına katılan 50 yaşındaki aktris, tokat olayıyla ilgili sessizliğini ilk kez bozdu. Jada Smith, 'şoke edici' olarak nitelendirdiği olaydan sonra eşi ve Chris Rock'ın aralarını düzelmesini umduğunu söyledi.

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Will Smith’in Oscar tokadı sonrası Jada Pinkett Smith sessizliğini bozdu: Umarım düzelir

57 yaşındaki Chris Rock, Oscar sahnesinde Jada Smith'in kelliğiyle ilgili şaka yapınca 53 yaşındaki Will Smith sahneye fırlayıp Rock'ı tokatlamıştı. Yerine oturduğunda da küfürler savuran Smith, "Karımın adını ağzına alma" diye Rock'a bağırmıştı. Jada Smith'in 'alopesi areata', halk arasında saçkıran ya da kılkıran hastalığı olarak anılan rahatsızlık nedeniyle saçlarının döküldüğü biliniyor.

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Will Smith’in Oscar tokadı sonrası Jada Pinkett Smith sessizliğini bozdu: Umarım düzelir

Programda önce hastalığından bahseden, "Bu alopesi hakkında gerçekten önemli bir Red Table Talk. Kendi sağlığımla yaşadıklarımı ve Oscar'da olanları düşününce..." diye söze başlayan Jada Smith, "Oscar gecesine gelirsek, en büyük umudum bu iki zeki, yetenekli adamın iyileşmek, bunu konuşmak ve uzlaşmak için bir fırsatının olması" şeklinde konuştu.

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Will Smith’in Oscar tokadı sonrası Jada Pinkett Smith sessizliğini bozdu: Umarım düzelir

Smith, "Bugün dünyanın bu durumunda, ikisine de ihtiyacımız var. Ve aslında hepimizin birbirimize her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. O zamandan beri Will ve ben son 28 yıldır yaptığımız şeyi yapmaya devam ediyoruz ve bu birlikte yaşam denen şeyi anlamaya devam ediyoruz" dedi.