Will Smith’in Oscar tokadı sonrası Jada Pinkett Smith sessizliğini bozdu: Umarım düzelir

Smith, "Bugün dünyanın bu durumunda, ikisine de ihtiyacımız var. Ve aslında hepimizin birbirimize her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. O zamandan beri Will ve ben son 28 yıldır yaptığımız şeyi yapmaya devam ediyoruz ve bu birlikte yaşam denen şeyi anlamaya devam ediyoruz" dedi.