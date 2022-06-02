02 Haziran 2022, Perşembe
Will Smith'in Oscar tokadı sonrası Jada Pinkett Smith sessizliğini bozdu: Umarım düzelir
Will Smith'in 94. Oscar Ödülleri Töreni'nde attığı tokadın yankıları hala sürerken, Smit'in eşi Jada Pinkett Smith iddialarla ilgili sessiz kalmıştı. Aylar sonra ilk kez konuşan Jada Smith, 'şoke edici' olarak nitelendirdiği olaydan sonra ilk kez bir televizyon programında açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 02.06.2022 12:21 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 12:21
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