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Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit ve baldızının pozları gündem oldu

Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit ve baldızı Ayşen Evcen'in fotoğrafları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. ATV ekranlarının yeni gözdesi Kuruluş Osman'ın Osman Gazi'si Burak Özçivit'in baldızı Ayşen Evcen magazin basınının takip ettiği isimlerden oldu. Kuruluş Osman dizisinin 2. bölümünün ardından performansıyla sosyal medyanın konuştuğu isim olan Burak Özçivit'in özel hayatı mercek altına alındı.

Giriş Tarihi: 28.11.2019 09:45 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 09:49
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Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit ve baldızının pozları gündem oldu

ATV ekranlarının izleyiciye sunduğu yeni başyapıt Kuruluş Osman 2. bölümüyle ekranlara geldi. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in baldızı Ayşen Evcen ve eşi Fahriye Evcen ile olan fotoğrafı sosyal medyanın dikkat çekenleri arasına girdi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf sonrası Burak Özçivit'in baldızı merak konusu oldu.

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Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit ve baldızının pozları gündem oldu

Burak Özçivit - eşi Fahriye Evcen - baldızı Ayşen Evcen

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Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit ve baldızının pozları gündem oldu

Fahriye Evcen'in Demet ve Neşe adından 2 kardeşi daha bulunuyor.

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Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit ve baldızının pozları gündem oldu

Ayşen Evcen

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Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit ve baldızının pozları gündem oldu

Ayşen Evcen