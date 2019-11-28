Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit ve baldızının pozları gündem oldu

Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit ve baldızı Ayşen Evcen'in fotoğrafları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. ATV ekranlarının yeni gözdesi Kuruluş Osman'ın Osman Gazi'si Burak Özçivit'in baldızı Ayşen Evcen magazin basınının takip ettiği isimlerden oldu. Kuruluş Osman dizisinin 2. bölümünün ardından performansıyla sosyal medyanın konuştuğu isim olan Burak Özçivit'in özel hayatı mercek altına alındı.