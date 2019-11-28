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Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit ve baldızının pozları gündem oldu
Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit ve baldızı Ayşen Evcen'in fotoğrafları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. ATV ekranlarının yeni gözdesi Kuruluş Osman'ın Osman Gazi'si Burak Özçivit'in baldızı Ayşen Evcen magazin basınının takip ettiği isimlerden oldu. Kuruluş Osman dizisinin 2. bölümünün ardından performansıyla sosyal medyanın konuştuğu isim olan Burak Özçivit'in özel hayatı mercek altına alındı.
Giriş Tarihi: 28.11.2019 09:45 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 09:49
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