Kuruluş Orhan'dan heyecanlandıran set görüntüleri! Mert Yazıcıoğlu ve Mahassine Merabet başrolde...

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman, yeni dönemiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dizide "Orhan Bey"in dönemine odaklanılacak yeni sezon, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Dizinin okuma provaları tamamlanırken, oyuncular ve yapım ekibi sahne ve çekim hazırlıklarını titizlikle sürdürüyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.09.2025 09:17 Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 09:17
"Kuruluş Orhan" yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Yenilenen kadrosu ve güçlenen hikayesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dizide, başarılı oyuncu Mert Yazıcıoğlu "Orhan Bey" rolüyle başrolde olacak.

Yeni sezonda "Kuruluş Orhan" olarak ekranlarındaki yerini alacak olan dizinin okuma provaları da tamamlandı.

atv ekranlarında tarih yazmaya hazırlanan yapım, gerçekleştirdiği kostümlü okuma provası ile sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İşte Kuruluş Orhan dizisinin okuma provasından kareler...

MAHASSINE MERABET

Merakla beklenen Orhan Bey'in eşi Nilüfer Hatun karakterinin sahibi, genç kuşağın gözde oyuncusu Mahassine Merabet oldu.

BARIŞ FALAY

atv'nin reyting rekortmeni Kuruluş dizisinin yeni dönem kadrosuna başarılı oyuncu Barış Falay katıldı. Falay'ın hangi tarihi karakterle izleyici karşısına çıkacağı merak konusu oldu.

CİHAN ÜNAL

Usta oyuncu Cihan Ünal yeni sezon öncesi izleyicileri heyecanlandıran isimlerden biri oldu. Başarılı oyuncunun canlandıracağı karakter merakla bekleniyor.

BENNU YILDIRIMLAR

Yeni sezonda izleyicilerin karşısına çıkacak yeni oyunculardan biri de usta oyuncu Bennu Yıldırımlar. Başarılı oyuncunun tarihi atmosfer içinde hangi karakteri canlandıracağı henüz açıklanmadı.

BURAK SERGEN

Türk televizyonlarında canlandırdığı sert ve güçlü karakterlerle hafızalarda yer edinen Burak Sergen de dizinin kadrosuna dahil oldu. Deneyimli oyuncunun, dizide hangi karaktere hayat vereceği merakla bekleniyor.

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ

'Kuruluş dizisinin yeni döneminde, izleyicilerin karşısına çıkacak yeni oyunculardan biri de başarılı oyuncu Şükrü Özyıldız oldu. Türk televizyonlarında birbirinden farklı ve güçlü karakterlere hayat veren yıldız oyuncu, dizide Bizans'ın Bitinya'daki kılıcı, halkının kahramanı, korkusuz Vasilius'u canlandıracak.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in ve başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş dizisi; yeni döneminde yeni sezonunda da atv ekranlarında Çarşamba akşamına damgasını vurmaya devam edecek.

Kuruluş Orhan'ın okuma provasından kareler...

