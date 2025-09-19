19 Eylül 2025, Cuma
Kuruluş Orhan'dan heyecanlandıran set görüntüleri! Mert Yazıcıoğlu ve Mahassine Merabet başrolde...
ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman, yeni dönemiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dizide "Orhan Bey"in dönemine odaklanılacak yeni sezon, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Dizinin okuma provaları tamamlanırken, oyuncular ve yapım ekibi sahne ve çekim hazırlıklarını titizlikle sürdürüyor.
