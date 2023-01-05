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Kurtlar Vadisi'nde o da olacak iddiası! Hayranları dikkat kesildi! Duyan yerinden zıpladı! Açıklama ise...

Bir döneme damga vuran ekranların fenomen dizisi Kurtlar Vadisi'nin yeniden başlayacağı açıklanmıştı. Dizide, "Polat Alemdar" karakterine hayat veren Nacati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi'nin Ocak ayında başlayacağını duyurmuştu. Ocak ayının gelmesinin ardından hayranları gelecek yeni açıklamaları yakından takip ediyor. Diğer yandan kadroda yer alacak isimler de merak edilen başla husus oluyor. İşte, Kurtlar Vadisi için son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.01.2023 13:58 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 14:00
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Kurtlar Vadisi’nin o da olacak iddiası! Hayranları dikkat kesildi! Duyan yerinden zıpladı! Açıklama ise...

Kurtlar Vadisi hayranlarının heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Nacati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi yeniden ekranlara döneceğini açıklamıştı. Şaşmaz, dizinin Ocak ayında ekranlarında yayınlanma ihrimalinin olduğunu açıklanmıştı. Diğer yandan kadroda olacak isimler merak ediliyor. İşte, Kurtlar Vadisi için ortaya atılan o iddia...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kurtlar Vadisi’nin o da olacak iddiası! Hayranları dikkat kesildi! Duyan yerinden zıpladı! Açıklama ise...

Ocak ayının gelmesinin ardından Kurtlar Vadisi için gelecek yeni açıklamalar yakından takip ediliyor.

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Kurtlar Vadisi’nin o da olacak iddiası! Hayranları dikkat kesildi! Duyan yerinden zıpladı! Açıklama ise...

Kurtlar Vadisi için heyecanlı bekleyiş sürerken detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı.

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Kurtlar Vadisi’nin o da olacak iddiası! Hayranları dikkat kesildi! Duyan yerinden zıpladı! Açıklama ise...

Hatırlanacağı üzere Necati Şaşmaz geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak. Şu anda hazırlık içerisindeyim. Ocak ayını görürüz başlamak için" demişti.

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Kurtlar Vadisi’nin o da olacak iddiası! Hayranları dikkat kesildi! Duyan yerinden zıpladı! Açıklama ise...

Sevilen dizisi yakışıklı oyuncu Çağlar Ertuğrul'un da rol alacağı iddia edilmişti. Ancak konu hakkında açıklama gelmedi.