Kurtlar Vadisi'nde o da olacak iddiası! Hayranları dikkat kesildi! Duyan yerinden zıpladı! Açıklama ise...

Hatırlanacağı üzere Necati Şaşmaz geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak. Şu anda hazırlık içerisindeyim. Ocak ayını görürüz başlamak için" demişti.