05 Ocak 2023, Perşembe
Kurtlar Vadisi'nde o da olacak iddiası! Hayranları dikkat kesildi! Duyan yerinden zıpladı! Açıklama ise...
Bir döneme damga vuran ekranların fenomen dizisi Kurtlar Vadisi'nin yeniden başlayacağı açıklanmıştı. Dizide, "Polat Alemdar" karakterine hayat veren Nacati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi'nin Ocak ayında başlayacağını duyurmuştu. Ocak ayının gelmesinin ardından hayranları gelecek yeni açıklamaları yakından takip ediyor. Diğer yandan kadroda yer alacak isimler de merak edilen başla husus oluyor. İşte, Kurtlar Vadisi için son gelişmeler!
Giriş Tarihi: 05.01.2023 13:58 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 14:00
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