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20 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kurtlar Vadisi için peş peşe iddialar... Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Yeni oyuncu için... Kurtlar Vadisi için peş peşe iddialar... Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Yeni oyuncu için...
Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu dizileri arasında belki ilk sırada yer alan Kurtlar Vadisi için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Başrol oyuncusu Necati Şaşmaz konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Her sezonu izlenme rekorları kıran dizinin yeni sezonunun başlama tarihi için araştırmalar ise hız kesmeden devam ediyor. İşte, Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Yeni oyuncu için...
Giriş Tarihi: 20.03.2021 00:06 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 00:06
Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz, "Kurtlar Vadisi Kaos diye bir dizimiz olacak. Senaryosunu yazdık. Onu yakın bir zamanda televizyon ekranında inşallah, şubat ayı gibi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı. Kurtlar Vadisi dizisinin yeniden ekranlara döneceği iddiası hayranlarını heyecanlandırdı. Gelişmelerin ardından Kurtlar Vadisi dizisinin yeni bölüm tarihini merak ediyor. İşte, Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Yeni oyuncu için...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından ayrılan yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun da yeşil ışık yaktığı Kurtlar Vadisi Kaos dizisi projesinde Necati Şaşmaz ile beraber başrollerde oynayabileceği iddia edildi. Kendisine teklif gelmesi durumunda bunu mutlaka değerlendireceğini belirten İmirzalıoğlu, "Oyunculuğu bırakmış değilim. Şu ana kadar da bana ulaşan bir teklif bulunmamakta. Bir teklif gelmesi durumunda Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde seve seve oynarım." ifadelerini kullandı.
KURTLAR VADİSİ KAOS NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kurtlar Vadisi Kaos dizisi hakkında bazı açıklamalar yapan oyuncu Necati Şaşmaz, "Kaos yönetimi adı altında bir ideoloji bulunmakta. Bizde bu kaos yönetiminden nasıl kurtulacağımız adına yeni bir proje üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullanması ile gündem yeniden alev aldı. Yeni sezonda Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin en geç 2021 Ekim ayında ATV ekranlarında başlayacağı iddia edilmekte.
OYUNCU ÇİĞDEM BATUR YALANLAMIŞTI
Oyuncu Çiğdem Batur, Instagram'dan soru-cevap yaptı. Oyuncu, uzun bir aradan sonra yeniden ekrana dönecek 'Kurtlar Vadisi' dizisinde yer alacağı iddialarına ilk kez cevap verdi. Yıllar önce projede Savcı Leyla karakterine fenomen olan Batur, "Kurtlar için geri dönecek misin?" sorusuna, "Bu konudaki her haberde adım var fakat doğruluk payı yok" cevabını verdi. Çiğdem Batur bir diğer açıklamasında ise "Hakkını vererek oynadığım her rolümle gurur duyuyorum" dedi.
KURTLAR VADİSİ KAOS KONUSU NE?
Kurtlar Vadisi Kaos günümüz siyasi, ekonomik ve konjonktürel konularla ilgili gelişmeleri yakından irdeleyecek. Necati Şaşmaz, yeni konseptte de yakın coğrafyamızda yaşanan gelişmelerin diziye konu olacağını, hatta çok uzaklarda yaşanan gelişmelerle ilgili de güncel konuları ekrana taşıyacak bir hikaye oluşturduklarını anlattı.