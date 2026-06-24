Haftalar önce entübe edilmişti! Kadir İnanır’ın sağlık durumunda yeni gelişme
Türk sinemasının unutulmaz ismi Kadir İnanır'ın sağlık durumu, sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. 22 Mayıs'ta entübe edilen 77 yaşındaki sanatçının son durumuna ilişkin bilgiler paylaşıldı.
Yeşilçam'ın çınar Kadir İnanır'ın sağlık durumu, hem ailesi hem de milyonlarca seveni tarafından büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. 14 Mayıs tarihinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yapılan tetkikler sonucu zatürre teşhisi konulan 77 yaşındaki sanatçı, tedavi sürecinin daha kontrollü yürütülmesi amacıyla 22 Mayıs tarihinde entübe edilmişti.
JÜLİDE KURAL DUYURMUŞTU
Konuyla ilgili açıklama yapan hayat arkadaşı Jülide Kural, "Maalesef Kadir biraz önce entübe edildi. Zatürreye bağlı olarak akciğerinin altında bir tümör görüldü. Daha rahat müdahale edilebilmesi, acı çekmemesi ve tedavisinin kontrollü şekilde sürdürülebilmesi için entübe edildi. Elbette çok riskli bir durumla karşı karşıyayız. Söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah güzel haberlerini alırız" demişti.
YENİ GELİŞME: TEDAVİYE OLUMLU YANIT VERMEDİ
Hürriyet'in aktardığı bilgilere göre, tedavisi süren usta oyuncunun sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. İnanır'a yakın kaynaklar, durumu stabil olan usta oyuncunun şimdiye kadar tedaviye olumlu bir yanıt vermediği açıkladı.
COŞKUN SABAH ZİYARET ETMİŞTİ
Öte yandan Coşkun Sabah, İnanır'ı rahatsızlanmadan birkaç gün önce ziyaret etmişti...
Sabah, o anları sosyal medya hesabından yayınlayarak, "Türkiye'ye mal olmuş ülkenin değeri olmuş çok önemli şahsiyeti Kadir İnanır ı ziyaret ettim. Çok mutlu oldu, gözlerinin içi güldü. Ve onu çok iyi gördüğümü söyleyebilirim. Acil şifalar dileklerimle." notunu düşmüştü.
YEĞENİ DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır ise usta oyuncunun sağlık durumuna ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:
"Dün yanındaydım. Durumu iyiye gidiyor. Bağışıklık sistemi biraz zayıfladığı için soğuk algınlık zatürreye döndü. Sosyal medyada konuşulduğu gibi vahim bir durum yok. Tedbir amaçlı yoğun bakımda. Gayet iyi, kendisiyle konuşuyoruz da."