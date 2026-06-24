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Haftalar önce entübe edilmişti! Kadir İnanır’ın sağlık durumunda yeni gelişme

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türk sinemasının unutulmaz ismi Kadir İnanır'ın sağlık durumu, sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. 22 Mayıs'ta entübe edilen 77 yaşındaki sanatçının son durumuna ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Haftalar önce entübe edilmişti! Kadir İnanır’ın sağlık durumunda yeni gelişme 1

Yeşilçam'ın çınar Kadir İnanır'ın sağlık durumu, hem ailesi hem de milyonlarca seveni tarafından büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. 14 Mayıs tarihinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yapılan tetkikler sonucu zatürre teşhisi konulan 77 yaşındaki sanatçı, tedavi sürecinin daha kontrollü yürütülmesi amacıyla 22 Mayıs tarihinde entübe edilmişti.

Haftalar önce entübe edilmişti! Kadir İnanır’ın sağlık durumunda yeni gelişme 2

JÜLİDE KURAL DUYURMUŞTU

Konuyla ilgili açıklama yapan hayat arkadaşı Jülide Kural, "Maalesef Kadir biraz önce entübe edildi. Zatürreye bağlı olarak akciğerinin altında bir tümör görüldü. Daha rahat müdahale edilebilmesi, acı çekmemesi ve tedavisinin kontrollü şekilde sürdürülebilmesi için entübe edildi. Elbette çok riskli bir durumla karşı karşıyayız. Söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah güzel haberlerini alırız" demişti.

Haftalar önce entübe edilmişti! Kadir İnanır’ın sağlık durumunda yeni gelişme 3

YENİ GELİŞME: TEDAVİYE OLUMLU YANIT VERMEDİ

Hürriyet'in aktardığı bilgilere göre, tedavisi süren usta oyuncunun sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. İnanır'a yakın kaynaklar, durumu stabil olan usta oyuncunun şimdiye kadar tedaviye olumlu bir yanıt vermediği açıkladı.

Haftalar önce entübe edilmişti! Kadir İnanır’ın sağlık durumunda yeni gelişme 4

COŞKUN SABAH ZİYARET ETMİŞTİ

Öte yandan Coşkun Sabah, İnanır'ı rahatsızlanmadan birkaç gün önce ziyaret etmişti...

Sabah, o anları sosyal medya hesabından yayınlayarak, "Türkiye'ye mal olmuş ülkenin değeri olmuş çok önemli şahsiyeti Kadir İnanır ı ziyaret ettim. Çok mutlu oldu, gözlerinin içi güldü. Ve onu çok iyi gördüğümü söyleyebilirim. Acil şifalar dileklerimle." notunu düşmüştü.

Haftalar önce entübe edilmişti! Kadir İnanır’ın sağlık durumunda yeni gelişme 5

YEĞENİ DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır ise usta oyuncunun sağlık durumuna ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Dün yanındaydım. Durumu iyiye gidiyor. Bağışıklık sistemi biraz zayıfladığı için soğuk algınlık zatürreye döndü. Sosyal medyada konuşulduğu gibi vahim bir durum yok. Tedbir amaçlı yoğun bakımda. Gayet iyi, kendisiyle konuşuyoruz da."

Haftalar önce entübe edilmişti! Kadir İnanır’ın sağlık durumunda yeni gelişme 6

KRONİK RAHATSIZLIKLARI DEVAM EDİYORDU

Usta sanatçı, 24 Mart 2024 tarihinde de beyin damarına pıhtı atması sonucu acil olarak hastaneye kaldırılmış, aylar süren yoğun bakım ve klinik tedavi sürecinin ardından taburcu edilmişti.

Geçirdiği bu ciddi rahatsızlığın ardından fizik tedavi süreci devam eden İnanır'ın, son gelişen akciğer enfeksiyonu nedeniyle bir süre daha müşahede altında tutulacağı öğrenilmişti.

İnanır, üçüncü kez beynine pıhtı atması sonucunda inme geçirmişti.

Haftalar önce entübe edilmişti! Kadir İnanır’ın sağlık durumunda yeni gelişme 7

AİLEDE BÜYÜK ACI

Kadir İnanır, sağlık mücadelesini sürdürdüğü bu zorlu süreçte bir de aile acısıyla sarsıldı. Sanatçı Soner Arıca'nın annesi, aynı zamanda Kadir İnanır'ın ablası olan Altun Arıca, 95 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Haftalar önce entübe edilmişti! Kadir İnanır’ın sağlık durumunda yeni gelişme 8

Altun Arıca, Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından Fatsa Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hastanede tedavisi devam eden Kadir İnanır, sağlık durumu nedeniyle ablasının son yolculuğuna katılamadı.

Kadir İnanırın ablasıydı! Son yolculuğuna uğurlandı KADİR İNANIR'IN ABLASIYDI! SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Haftalar önce entübe edilmişti! Kadir İnanır’ın sağlık durumunda yeni gelişme 9

KADİR İNANIR HAKKINDA

Kadir İnanır 15 Nisan 1949'da Fatsa Ordu'da dünyaya geldi. Fatsa doğumlu olan Kadir İnanır aslen Trabzon, Sürmenelidir, ailesinin son çocuğudur. Fatsa'daki ilkokul ve ortaokul eğitimi sırasında sahne yeteneğini çeşitli okul gösterilerinde sergiledi. İnanır, yatılı olarak okuduğu İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Bölümü'nü bitirdi.

Haftalar önce entübe edilmişti! Kadir İnanır’ın sağlık durumunda yeni gelişme 10

1968 yılında Ses dergisi'nin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması"na katıldı. Bu yarışmada yer alan diğer yarışmacılar Uğur Güçlü, Engin Çağlar, Aykut Bora, Sümer Tilmaç, Demir Karahan, Sühan Baydar ve Altan Bozkurt arasında ilk üçe giremedi. 1968'de düzenlenen Saklambaç gazetesinin "Fotoroman Artisti Yarışması"'nda da ise birinci oldu. Bir süre fotoromanlarda oynadıktan sonra Yedi Adım Sonra (1968) adlı filmdeki küçük bir rolle sinemaya başladı. İlk kez başrolde oynadığı 1970 tarihli, Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kara Gözlüm filminde Türkan Şoray ile başrolleri paylaşmıştır. Daha sonra, Şoray ile birçok filmde daha rol alarak Türk sinemasının önde gelen erkek oyuncuları arasına girmiştir.

Haftalar önce entübe edilmişti! Kadir İnanır’ın sağlık durumunda yeni gelişme 11

Zamanla daha nitelikli filmlere yöneldi. Atıf Yılmaz'ın yönettiği Utanç (1972), Selvi Boylum, Al Yazmalım (1977) ve Bir Yudum Sevgi (1984), Ömer Kavur'un yönettiği Ah Güzel İstanbul (1981), Kırık Bir Aşk Hikayesi (1981) ve Amansız Yol (1985), Şerif Gören'in yönettiği Tomruk (1982), Sen Türkülerini Söyle (1986) ve Katırcılar (1987), Erdoğan Tokatlı'nın yönettiği Suçumuz İnsan Olmak (1986) ve 72. Koğuş (1987), Zeki Alasya'nın yönettiği Dikenli Yol (1986), Zafer Par'ın yönettiği Yedi Uyuyanlar (1988), Melih Gülgen'in yönettiği Tatar Ramazan (1990) ve Tatar Ramazan Sürgünde (1992) bu filmler arasındadır.

5. Altın Koza Film Festivali'nde başrolünü Filiz Akın'la paylaştığı Utanç (1973) adlı filmle En İyi Erkek Oyuncu seçilen Kadir İnanır, başrollerini Fatma Girik, Serpil Çakmaklı, Nur Sürer, Erdal Özyağcılar ile paylaştığı 1985 tarihli Yılanların Öcü adlı Şerif Gören filmiyle ise 1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu. Kadir İnanır, 1990'da Medcezir Manzaraları adlı film ile 3. Ankara Film Festivali'nde de En İyi Erkek Oyuncu dalında ödülün sahibi oldu. 1998 yılında Flash TV'de 8 ay boyunca ana haber bülteni sunmuştur.

Haftalar önce entübe edilmişti! Kadir İnanır’ın sağlık durumunda yeni gelişme 12

Son dönem Türk sinemasında 2000 yapımı Komser Şekspir adlı Sinan Çetin filminde yer alan ünlü oyuncu, 24 yıl aradan sonra 2003 yılında Gönderilmemiş Mektuplar adlı filmde Türkan Şoray'la yeniden bir araya geldi. Uzun yıllar birbirine yakıştırılan ikili bu filmle de büyük ilgi topladı.

2005 yılında Memduh Ün ve Tunç Başaran'ın yönettiği, Fatma Girik ile birlikte başrollerini paylaştığı, Sinema Bir Mucizedir adlı yapımda oynadı. Oynadığı filmlerin içeriği konusunda da etkili olan İnanır genellikle onurlu, özverili ve güçlü erkek tiplerini canlandırmıştır. Toplam 182 sinema filminde ve 12 televizyon dizisinde rol alan İnanır'ın en uzun soluklu dizisi Marziye adlı yapım oldu. 1995-1996 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Böyle Gitmez adlı bir haber programının sunuculuğunu yaptı.

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