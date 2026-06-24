İğnesiz zayıflayan ünlüler: Gizem Tuncer ve Ali Poyrazoğlu yöntemini anlattı

Son dönemde zayıflama iğnelerine rağbet artarken, usta tiyatrocu Ali Poyrazoğlu ve Mahmut Tuncer'in şarkıcı kızı Gizem Tuncer, verdikleri kilolarla dikkat çekti. Nişantaşı'nda görüntülenen iki tanıdık isim, kilo verme yöntemlerini samimiyetle paylaştı.

Son dönemde birçok ünlü isim, uyguladığı zayıflama yöntemleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Kimi bıçak altına yatıp mide ameliyatı olmayı tercih ederken, kimi ise popülerleşen tehlikeli zayıflama iğnelerine başvuruyor. Ancak bazı isimler var ki, tamamen doğal yollarla verdikleri kilolarla "imkansızı başardım" dedirtiyor.

ALİ POYRAZOĞLU: "MİDE AMELİYATI OLMADIM, YÜRÜYEREK ERİDİM" Snob Magazin'in haberine göre; Nişantaşı sokaklarında objektiflere yansıyan Ali Poyrazoğlu ve Gizem Tuncer, son halleriyle dikkat çekti. Türk tiyatrosunun usta ismi Ali Poyrazoğlu, 79 yaşında geçirdiği fiziksel değişimle herkesi hayrete düşürdü. 105 kilodan 80 kiloya düşerek tam 25 kilo veren usta sanatçı, hakkında çıkan "mide ameliyatı oldu" iddialarına Nişantaşı'nda net yanıt verdi.

5 KİLO DAHA GİDECEK Bıçak altına yatmadan, yaşam tarzını kökten değiştirerek eriyen Poyrazoğlu, başarısının sırrını şu sözlerle özetledi: "Herhangi bir mide ameliyatı olmadım. Sağlığım yerinde. Bol bol yürüyüş yapıyorum ve sağlıklı besleniyorum. Şu anda kendimi gayet iyi hissediyorum, 5 kilo daha vermeyi hedefliyorum."

GİZEM TUNCER: "İĞNE BENDE YAN ETKİ YAPTI" Mahmut Tuncer'in şarkıcı kızı Gizem Tuncer de 26 kilo vererek iğne ipliğe dönen isimlerden oldu. Geçirdiği ağır depresyon sürecinde yeme bozukluğu yaşadığını ve hızla kilo aldığını belirten Tuncer, zayıflama iğnelerini denediğini ancak vücudunun tepki verdiğini itiraf etti: "Doktorum iğne yazdı ama pankreas enzimlerim bozuldu, şiddetli karın ağrısı yaşadım. Hemen bıraktım. Sonra diyet yaptım; günde 4-5 yumurta yiyerek ve her sabah 45 dakika kardiyo yaparak bu noktaya geldim."