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İğnesiz zayıflayan ünlüler: Gizem Tuncer ve Ali Poyrazoğlu yöntemini anlattı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Son dönemde zayıflama iğnelerine rağbet artarken, usta tiyatrocu Ali Poyrazoğlu ve Mahmut Tuncer'in şarkıcı kızı Gizem Tuncer, verdikleri kilolarla dikkat çekti. Nişantaşı'nda görüntülenen iki tanıdık isim, kilo verme yöntemlerini samimiyetle paylaştı.

İğnesiz zayıflayan ünlüler: Gizem Tuncer ve Ali Poyrazoğlu yöntemini anlattı 1

Son dönemde birçok ünlü isim, uyguladığı zayıflama yöntemleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Kimi bıçak altına yatıp mide ameliyatı olmayı tercih ederken, kimi ise popülerleşen tehlikeli zayıflama iğnelerine başvuruyor. Ancak bazı isimler var ki, tamamen doğal yollarla verdikleri kilolarla "imkansızı başardım" dedirtiyor.

İğnesiz zayıflayan ünlüler: Gizem Tuncer ve Ali Poyrazoğlu yöntemini anlattı 2

ALİ POYRAZOĞLU: "MİDE AMELİYATI OLMADIM, YÜRÜYEREK ERİDİM"

Snob Magazin'in haberine göre; Nişantaşı sokaklarında objektiflere yansıyan Ali Poyrazoğlu ve Gizem Tuncer, son halleriyle dikkat çekti.

Türk tiyatrosunun usta ismi Ali Poyrazoğlu, 79 yaşında geçirdiği fiziksel değişimle herkesi hayrete düşürdü. 105 kilodan 80 kiloya düşerek tam 25 kilo veren usta sanatçı, hakkında çıkan "mide ameliyatı oldu" iddialarına Nişantaşı'nda net yanıt verdi.

İğnesiz zayıflayan ünlüler: Gizem Tuncer ve Ali Poyrazoğlu yöntemini anlattı 3

5 KİLO DAHA GİDECEK

Bıçak altına yatmadan, yaşam tarzını kökten değiştirerek eriyen Poyrazoğlu, başarısının sırrını şu sözlerle özetledi:

"Herhangi bir mide ameliyatı olmadım. Sağlığım yerinde. Bol bol yürüyüş yapıyorum ve sağlıklı besleniyorum. Şu anda kendimi gayet iyi hissediyorum, 5 kilo daha vermeyi hedefliyorum."

İğnesiz zayıflayan ünlüler: Gizem Tuncer ve Ali Poyrazoğlu yöntemini anlattı 4

GİZEM TUNCER: "İĞNE BENDE YAN ETKİ YAPTI"

Mahmut Tuncer'in şarkıcı kızı Gizem Tuncer de 26 kilo vererek iğne ipliğe dönen isimlerden oldu. Geçirdiği ağır depresyon sürecinde yeme bozukluğu yaşadığını ve hızla kilo aldığını belirten Tuncer, zayıflama iğnelerini denediğini ancak vücudunun tepki verdiğini itiraf etti:

"Doktorum iğne yazdı ama pankreas enzimlerim bozuldu, şiddetli karın ağrısı yaşadım. Hemen bıraktım. Sonra diyet yaptım; günde 4-5 yumurta yiyerek ve her sabah 45 dakika kardiyo yaparak bu noktaya geldim."

İğnesiz zayıflayan ünlüler: Gizem Tuncer ve Ali Poyrazoğlu yöntemini anlattı 5

"KOLUMDA BABAMIN İMZASI VAR"

Gizem Tuncer, ayrıca babasına olan düşkünlüğünden de bahsetti. babasına olan aşkını dövmelerine taşıdığını söyledi:

Babasına olan aşkını dövmelerine taşıyan genç isim, "Kolumda babamın imzası var. Vücudumda ise Arapça 'Mahmut' yazıyor. Babama çok düşkünüm. En yakın arkadaşı da benim. Babam olmasından gurur duyuyorum. Başka hiçbir sanatçıyı baba olarak istemezdim." dedi.

İğnesiz zayıflayan ünlüler: Gizem Tuncer ve Ali Poyrazoğlu yöntemini anlattı 6

PROTEİNLİ KAHVALTI

Öte yandan, sağlıklı bir metabolizma için protein ağırlıklı beslenmeyi hayatının merkezine koyan Tuncer, tercih ettiği sabah kahvaltısını takipçileriyle paylaştı.

İğnesiz zayıflayan ünlüler: Gizem Tuncer ve Ali Poyrazoğlu yöntemini anlattı 7

ÜNLÜLERİN KİLO VERME YARIŞI: KİM, NASIL ZAYIFLADI?

Sanat dünyasındaki bu "fit" olma yarışı hız kesmiyor. İşte sosyal medyanın dilinden düşmeyen diğer değişimler:

Bergüzar Korel: 4 ayda 20 kilo veren ünlü oyuncu, zayıflama iğnesi iddialarını reddederek, "İğneyle de zayıflayabilirdim ama bende duygusal bir yeme bozukluğu vardı. Çok spor yaptım, açlıktan ağladığım zamanlar oldu" sözleriyle disiplinli çalışma sürecini gözler önüne sermişti.

İğnesiz zayıflayan ünlüler: Gizem Tuncer ve Ali Poyrazoğlu yöntemini anlattı 8

Hakan Aysev: Tam 60 kilo vererek büyük bir dönüşüme imza atan usta tenor, "Kilo korkunç bir şey, artık çok huzurluyum" diyerek başarısını kutluyor.

İğnesiz zayıflayan ünlüler: Gizem Tuncer ve Ali Poyrazoğlu yöntemini anlattı 9

Işın Karaca: Uzun süredir hakkında "zayıflama iğnesi" kullandığına dair çeşitli iddialar ortaya atılan Işın Karaca, bu söylentileri bir kez daha reddetti. Toplamda 72 kilo veren sanatçı, "Haftada iki gün, iki öğün besleniyorum; ilk öğünümde sadece yoğurt veya muz tüketiyorum. Diğer günler ise tek öğün beslenme sistemini uyguluyorum." demişti.

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