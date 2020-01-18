Kraliyet Ailesi’nden ayrılma kararı almıştı! İşte Meghan Markle’ın yeni hayatı
Prens Harry ve Meghan Markle'ın İngiliz Kraliyet Ailesi'nin üst düzey üyeliğinden ayrılma kararının etkileri henüz devam ederken Meghan Markle yeni hayatına başladı bile. Prens Harry ile sivil hayata geçme kararı almasının ardından İngiltere'den ayrılarak Kanada'ya giden Markle havalimanı önünde arkadaşını beklerken görüntülendi. Markle'ın rahat giyimi ve makyajsız hali dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 18.01.2020 17:56Güncelleme Tarihi: 18.01.2020 18:00