Kraliyet Ailesi’nden ayrılma kararı almıştı! İşte Meghan Markle’ın yeni hayatı

Bu kez üzerinde gösterişli bir kıyafet, onu tamamlayan şık şapkası ve yüzünde ölçülü makyajı yoktu üstelik. Pek de temiz sayılamayacak bir otomobilin direksiyonunda, başında siyah beresi ve makyajsız yüzüyle bir arkadaşını havaalanından almaya gitmişti.

