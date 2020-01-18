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Kraliyet Ailesi’nden ayrılma kararı almıştı! İşte Meghan Markle’ın yeni hayatı

Prens Harry ve Meghan Markle'ın İngiliz Kraliyet Ailesi'nin üst düzey üyeliğinden ayrılma kararının etkileri henüz devam ederken Meghan Markle yeni hayatına başladı bile. Prens Harry ile sivil hayata geçme kararı almasının ardından İngiltere'den ayrılarak Kanada'ya giden Markle havalimanı önünde arkadaşını beklerken görüntülendi. Markle'ın rahat giyimi ve makyajsız hali dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 18.01.2020 17:56 Güncelleme Tarihi: 18.01.2020 18:00
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Kraliyet Ailesi’nden ayrılma kararı almıştı! İşte Meghan Markle’ın yeni hayatı

İngiliz kraliyet ailesine gelin gitmesinin üzerinden bir buçuk yıl geçtikten sonra her şeyi geride bırakıp yeni bir hayata başlayan Meghan Markle, Kanada'da görüntülendi.

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Kraliyet Ailesi’nden ayrılma kararı almıştı! İşte Meghan Markle’ın yeni hayatı

Bu kez üzerinde gösterişli bir kıyafet, onu tamamlayan şık şapkası ve yüzünde ölçülü makyajı yoktu üstelik. Pek de temiz sayılamayacak bir otomobilin direksiyonunda, başında siyah beresi ve makyajsız yüzüyle bir arkadaşını havaalanından almaya gitmişti.

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Kraliyet Ailesi’nden ayrılma kararı almıştı! İşte Meghan Markle’ın yeni hayatı

Eşi Prens Harry ile birlikte kraliyet ailesindeki görevlerini bırakıp sivil hayata geçme kararıyla dünya gündeminin ilk sıralarına yerleşen Meghan Markle, bir süredir bulunduğu Kanada'da görüntülendi.

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Kraliyet Ailesi’nden ayrılma kararı almıştı! İşte Meghan Markle’ın yeni hayatı

Victoria kentinte bulunan havaalanında arkadaşını karşılamaya giden Markle'a aracının içinde bulunan bir korumanın eşlik ettiği görüldü.

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Kraliyet Ailesi’nden ayrılma kararı almıştı! İşte Meghan Markle’ın yeni hayatı

Markle, havaalanının dışında 10 dakika kadar bekledi. Sonra da uçağından inen arkadaşını da alarak, ailesiyle birlikte Noel ve yeni yıl tatilini de geçirdiği milyon dolarlık lüks evinin yolunu tuttu.