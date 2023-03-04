04 Mart 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu’nun rol arkadaşı eski sevgilisi çıktı! Gören şaştı kaldı

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu’nun rol arkadaşı eski sevgilisi çıktı! Gören şaştı kaldı

Sıla Türkoğlu Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Doğa karakteriyle gündeme oturdu. Emanet'teki performansıyla yıldızı parlayan güzel oyuncu, yeni dizisindeki başarısıyla son dönemin en çok konuşulan isimlerinden oldu. Özel hayatıyla mercek altına alınan Sıla Türkoğlu hakkında araştırma yapanlar bir dönem rol arkadaşıyla aşk yaşadığını görünce şaştı kaldı. İşte Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Sıla Türkoğlu'nun eski sevgilisi...

Giriş Tarihi: 04.03.2023 13:53 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023 13:54
  • 1
  • 94
Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’nun rol arkadaşı eski sevgilisi çıktı! Gören şaştı kaldı

Kızılcık Şerberbeti'nde canlandırdığı Doğa karakteriyle son dönemin en konuşula isimlerinden olan Sıla Türkoğlu gündeme oturdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 94
Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’nun rol arkadaşı eski sevgilisi çıktı! Gören şaştı kaldı

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiren güzel oyuncu izleyiciler tarafından yakın takibe alındı.

  • 3
  • 94
Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’nun rol arkadaşı eski sevgilisi çıktı! Gören şaştı kaldı

Güzel oyuncu hakkında araştırma yapanlar bir dönem rol arkadaşıyla aşk yaşadığını görünce şaştı kaldı.

  • 4
  • 94
Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’nun rol arkadaşı eski sevgilisi çıktı! Gören şaştı kaldı

İşte Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Sıla Türkoğlu'nun eski sevgilisi...

  • 5
  • 94
Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’nun rol arkadaşı eski sevgilisi çıktı! Gören şaştı kaldı

BERİL POZAM - UĞUR UZUNEL