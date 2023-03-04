Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu’nun rol arkadaşı eski sevgilisi çıktı! Gören şaştı kaldı

Sıla Türkoğlu Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Doğa karakteriyle gündeme oturdu. Emanet'teki performansıyla yıldızı parlayan güzel oyuncu, yeni dizisindeki başarısıyla son dönemin en çok konuşulan isimlerinden oldu. Özel hayatıyla mercek altına alınan Sıla Türkoğlu hakkında araştırma yapanlar bir dönem rol arkadaşıyla aşk yaşadığını görünce şaştı kaldı. İşte Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Sıla Türkoğlu'nun eski sevgilisi...