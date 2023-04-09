Kıvanç Tatlıtuğ’dan oğlu Kurt Efe için büyük yatırım! Marmaris'ten...

2016 yılında nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti geçtiğimiz yıl anne baba olma mutluluğu yaşamıştı. Kurt Efe'nin doğumunun ardından yatırımlarını oğlu için yapmaya başlayan yakışıklı oyuncu kesenin ağzını iyice açtı. İngiltere'de ev almasının ardından gözünü Marmaris'e diken Tatlıtuğ 20 milyon TL'yi gözden çıkardı.