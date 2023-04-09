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Kıvanç Tatlıtuğ’dan oğlu Kurt Efe için büyük yatırım! Marmaris'ten...

2016 yılında nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti geçtiğimiz yıl anne baba olma mutluluğu yaşamıştı. Kurt Efe'nin doğumunun ardından yatırımlarını oğlu için yapmaya başlayan yakışıklı oyuncu kesenin ağzını iyice açtı. İngiltere'de ev almasının ardından gözünü Marmaris'e diken Tatlıtuğ 20 milyon TL'yi gözden çıkardı.

Giriş Tarihi: 09.04.2023 09:21 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 09:21
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Kıvanç Tatlıtuğ’dan oğlu Kurt Efe için büyük yatırım! Marmaris’ten...

Kıvanç Tatlıtuğ 2016 yılında stil danışmanı Başak Dizer ile dünyaevine girmişti.

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Kıvanç Tatlıtuğ’dan oğlu Kurt Efe için büyük yatırım! Marmaris’ten...

Evlilikleriyle hep göz önünde bulunan çift, magazin dünyasında hep parmakla gösterildi.

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Kıvanç Tatlıtuğ’dan oğlu Kurt Efe için büyük yatırım! Marmaris’ten...

Tatlıtuğ çiftinin, evliliklerinin 6'ncı yılında ise, oğulları Efe Kurt dünyaya geldi.

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Kıvanç Tatlıtuğ’dan oğlu Kurt Efe için büyük yatırım! Marmaris’ten...

Oğlunun dünyaya gelmesiyle büyük bir mutluluk yaşayan Tatlıtuğ, onun geleceğini daha şimdiden düşünmeye başladı.

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Kıvanç Tatlıtuğ’dan oğlu Kurt Efe için büyük yatırım! Marmaris’ten...

İNGİLTERE'DEN EV ALMIŞTI

Yatırımlarını oğlu için yapmaya başlayan yakışıklı oyuncu, Kurt Efe için İngiltere'den bir ev satın almıştı.