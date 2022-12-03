Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer muhteşem evlerinin kapısını açtı! İşte saray yavrusu evleri

2016 yılında nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer geçtiğimiz nisan ayında oğulları Kurt Efe'yi kucağına almıştı. Sık sık eşi ve oğluyla paylaşımlarda bulunan Başak Dizer, bu kez muhteşem evlerinin kapısını açtı. İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in muhteşem evi...