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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer muhteşem evlerinin kapısını açtı! İşte saray yavrusu evleri

2016 yılında nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer geçtiğimiz nisan ayında oğulları Kurt Efe'yi kucağına almıştı. Sık sık eşi ve oğluyla paylaşımlarda bulunan Başak Dizer, bu kez muhteşem evlerinin kapısını açtı. İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in muhteşem evi...

Giriş Tarihi: 03.12.2022 16:14 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 16:14
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer muhteşem evlerinin kapısını açtı! İşte saray yavrusu evleri

Stil danışmanı Başak Dizer, 2016 yılında oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz nisan ayında da oğlu Kurt Efe'yi dünyaya getirmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer muhteşem evlerinin kapısını açtı! İşte saray yavrusu evleri

Ünlü stil danışmanı, eşi ve oğluyla yaşadığı Kemerburgaz'daki muhteşem evinin kapılarını Maison Française dergisine açtı.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer muhteşem evlerinin kapısını açtı! İşte saray yavrusu evleri

Çiftin evinde modern aksesuarlarla vintage mobilyaların uyumu dikkat çekti.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer muhteşem evlerinin kapısını açtı! İşte saray yavrusu evleri

Dizer, evin dekorasyonunda pop art ve doğadan ilham alan eğlenceli, renkli, dikkat çekici parçalara yer verdi.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer muhteşem evlerinin kapısını açtı! İşte saray yavrusu evleri

Muhteşem eviyle gündem olan Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un oğulları Kurt Efe ile oynadığı anları yayınladı.