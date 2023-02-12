Kısmetse Olur bitti mi? Kısmetse Olur 49.bölüm hangi kanalda? Yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?

"Kısmetse Olur Aşkın Gücü bitti mi?" sorusu dündemdeki yerini aldı. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle televizyondaki dizi ve programlar yayınlanmama kararı aldı. Kısmetse Olur, son olarak 48. bölümüyle ekranlara gelmişti. Yaşanan olaylar nedeniyle ara veren programın yeni bölümlerinin yayınlanacağı tarih merak edilmeye başladı. Peki, Kısmetse Olur 49.yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 12.02.2023 13:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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