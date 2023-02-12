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Haberler Galeri Kısmetse Olur bitti mi? Kısmetse Olur 49.bölüm hangi kanalda? Yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?

Kısmetse Olur bitti mi? Kısmetse Olur 49.bölüm hangi kanalda? Yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?

"Kısmetse Olur Aşkın Gücü bitti mi?" sorusu dündemdeki yerini aldı. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle televizyondaki dizi ve programlar yayınlanmama kararı aldı. Kısmetse Olur, son olarak 48. bölümüyle ekranlara gelmişti. Yaşanan olaylar nedeniyle ara veren programın yeni bölümlerinin yayınlanacağı tarih merak edilmeye başladı. Peki, Kısmetse Olur 49.yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 12.02.2023 13:26
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Kısmetse Olur bitti mi? Kısmetse Olur 49.bölüm hangi kanalda? Yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?

"Kısmetse Olur 49.bölüm neden yayınlanmadı?" sorusu programın takipçileri tarafından araştırılıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 10 ilimizde felakete yol açan depremlerin ardından birçok dizi yayınlanmıyor. Öykü Serter'in sunumuyla ekranlara gelen Kısmetse Olur'un yeni bölümü izlemek isteyenler, Kısmetse Olur bitti mi, neden yok?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kısmetse Olur bitti mi? Kısmetse Olur 49.bölüm hangi kanalda? Yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?

KISMETSE OLUR NEDEN YOK?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından televizyon programları ve dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı.Sevilen yarışma programı Kısmetse Olur da ülkemizi derinden sarsan deprem sebebiyle yayına ara verdi. Bir süre ekranlarda olmayacak.

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Kısmetse Olur bitti mi? Kısmetse Olur 49.bölüm hangi kanalda? Yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?

KISMETSE OLUR 49.BÖLÜM NE ZAMAN?

Haftanın 6 günü Youtube platformunda yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının ne zaman yayınlanacağına dair henüz bir bilgi gelmedi. Detaylar belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

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Kısmetse Olur bitti mi? Kısmetse Olur 49.bölüm hangi kanalda? Yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?

KISMETSE OLUR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışması 'Kısmetse Olur Aşkın Gücü' YouTube kanalı üzerinde haftanın altı günü saat 18.30'da yayınlanıyor. Pazar akşamları ise yeni bölümü yayımlanmıyor.

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Kısmetse Olur bitti mi? Kısmetse Olur 49.bölüm hangi kanalda? Yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?

KISMETSE OLUR YARIŞMACILARI

Damat adayları: Çağrı, Bilek, Bilgehan, Sedat, Zeyd, Erhan, Erol ve Oğulcan, Batuhan.