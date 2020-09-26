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Kırmızı Oda’nın Meliha’sı Evrim Alasya yaşıyla olay oldu!

Evrim Alasya Kırımızı Oda dizisinde canlandırdığı Meliha karakteriyle sosyal medyaya damga vurdu. Başarılı oyunculuğuyla ekran göz dolduran Evrim Alasya, kısa sürede en çok konuşulan oyunculardan biri oldu. Başarılı oyuncunun özel hayatını mercek altına alan izleyiciler Evrim Alasya'nın yaşını öğrenince çok şaşırdı. İşte Evrim Alasya'n��n yaşı...

Giriş Tarihi: 26.09.2020 13:56 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 14:00
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Kırmızı Oda’nın Meliha’sı Evrim Alasya yaşıyla olay oldu!

Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Meliha karakteriyle sosyal medyanın gündemine oturan Evrim Alasya, sosyal medyaya damga vurdu. Başarılı oyuncunun özel hayatını mercek altına alan izleyiciler Evrim Alasya'nın yaşını öğrenince çok şaşırdı. İşte Evrim Alasya'nın yaşı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kırmızı Oda’nın Meliha’sı Evrim Alasya yaşıyla olay oldu!

BİNNUR KAYA

19 Nisan 1972

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Kırmızı Oda’nın Meliha’sı Evrim Alasya yaşıyla olay oldu!

NURGÜL YEŞİLÇAY
26 MART 1976

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Kırmızı Oda’nın Meliha’sı Evrim Alasya yaşıyla olay oldu!

HAZAL KAYA
1 Ekim 1990

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Kırmızı Oda’nın Meliha’sı Evrim Alasya yaşıyla olay oldu!

ÖZCAN DENİZ
19 Mayıs 1972