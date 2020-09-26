Kırmızı Oda’nın Meliha’sı Evrim Alasya yaşıyla olay oldu!

Evrim Alasya Kırımızı Oda dizisinde canlandırdığı Meliha karakteriyle sosyal medyaya damga vurdu. Başarılı oyunculuğuyla ekran göz dolduran Evrim Alasya, kısa sürede en çok konuşulan oyunculardan biri oldu. Başarılı oyuncunun özel hayatını mercek altına alan izleyiciler Evrim Alasya'nın yaşını öğrenince çok şaşırdı. İşte Evrim Alasya'n��n yaşı...