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Haberler Galeri Kırmızı Oda’nın Delikanlı Sadi’si Erkan Petekkaya sosyal medyada olay oldu! Meğer…

Kırmızı Oda’nın Delikanlı Sadi’si Erkan Petekkaya sosyal medyada olay oldu! Meğer…

Uzun sürenin ardından Kırmızı Oda ile yeniden izleyici karşısına çıkan Erkan Petekkaya, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Dizide canlandırdığı Delikanlı Sadi rolündeki başarısıyla izleyicileri ekran başına kilitleyen Erkan Petekkaya, özel hayatıyla mercek altına alındı. Eşi Didem Petekkaya ve oğlu ile birlikte kameralardan uzak bir hayat yaşayan Petekkaya'nın boyu merak konusu oldu. İşte Kırmızı Oda'nın yıldızı Erkan Petekkaya ve birçok ünlü ismin boyu...

Giriş Tarihi: 09.04.2021 19:15 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 19:15
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Kırmızı Oda’nın Delikanlı Sadi’si Erkan Petekkaya sosyal medyada olay oldu! Meğer…

Kırmızı Oda'da canlandırdığı Delikanlı Sadi rolüyle adından söz ettiren Erkan Petekkaya özel hayatıyla mercek altına alındı. Ekranın en uzun oyuncularından biri olan Petekkaya'nın boyu merak konusu oldu. İşte Kırmızı Oda'nın yıldızı Erkan Petekkaya ve birçok ünlü ismin boyu…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kırmızı Oda’nın Delikanlı Sadi’si Erkan Petekkaya sosyal medyada olay oldu! Meğer…

Burak Deniz - 1,85 m

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Kırmızı Oda’nın Delikanlı Sadi’si Erkan Petekkaya sosyal medyada olay oldu! Meğer…

Sevda Erginci - 1,59 m

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Kırmızı Oda’nın Delikanlı Sadi’si Erkan Petekkaya sosyal medyada olay oldu! Meğer…

Gülsim Ali İlhan - 1.76 m

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Kırmızı Oda’nın Delikanlı Sadi’si Erkan Petekkaya sosyal medyada olay oldu! Meğer…

Büşra Develi - 1,8 m