Kırmızı Oda’nın Delikanlı Sadi’si Erkan Petekkaya sosyal medyada olay oldu! Meğer…

Uzun sürenin ardından Kırmızı Oda ile yeniden izleyici karşısına çıkan Erkan Petekkaya, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Dizide canlandırdığı Delikanlı Sadi rolündeki başarısıyla izleyicileri ekran başına kilitleyen Erkan Petekkaya, özel hayatıyla mercek altına alındı. Eşi Didem Petekkaya ve oğlu ile birlikte kameralardan uzak bir hayat yaşayan Petekkaya'nın boyu merak konusu oldu. İşte Kırmızı Oda'nın yıldızı Erkan Petekkaya ve birçok ünlü ismin boyu...