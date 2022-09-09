Kim Milyoner Olmak İster'de evlilik teklifi: Benim bu hayattaki son kararım

ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e Ankara'dan katılan Erol Yılmaz isimli yarışmacı, 5 bin liralık soruda telefonla arama joker hakkını kullandı. Ayhan isimli tanıdığını arama talebinde bulunan Yılmaz, kendisiyle beraber stüdyoya gelen Damla Hanım'a bir soru sormak istediğini belirtti. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu'ndan soru için izin alan yarışmacı, konuk bölümünde oturan Damla Hanım'ın yanına gitti ve "Benim bu hayattaki son kararım" sözleriyle evlenme teklifi etti. Damla Hanım teklife evet yanıtını verdi. İşte Milyoner'e damga vuran o anlar...

Giriş Tarihi: 09.09.2022 22:48 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022 22:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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