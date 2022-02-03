03 Şubat 2022, Perşembe
Kerem Kamışlı ve Yiğit Marcus Aral’ın ‘denize atma’ davasında flaş gelişme! Gözyaşlarını tutamadı
Şevval Şahin ile yemek yiyen Kerem Kamışlı'yı denize attığı gerekçesiyle yargılanan Yiğit Marcus Aral'ın yargılanmasına devam edildi. Davada Şahin tanık olarak dinlendi. Şahin, Aral'ın Kamışlı'ya hakaret ve tehditte bulunmadığını öne sürerek Kamışlı'nın dengesini kaybederek denize düştüğünü söyledi. Müşteki avukatı Yiğit Gökçehan sanık ile Şevval Şahin'in olaydan sonra barıştığını belirterek tanığın beyanlarına itibar edilemeyeceğini ifade etti.
Giriş Tarihi: 03.02.2022 16:25 Güncelleme Tarihi: 03.02.2022 16:25
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