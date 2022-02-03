Kerem Kamışlı ve Yiğit Marcus Aral’ın ‘denize atma’ davasında flaş gelişme! Gözyaşlarını tutamadı

ŞEVVAL ŞAHİN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Tanık olarak dinlenen Şevval Şahin, Türkçe'sinin çok iyi olmadığını belirterek yanlış anlaşılabileceğini söyledi. Müşteki Kerem Kamışlı'nın kendisinin arkadaşı olduğunu, olay günü yemek için söz konusu restorana gittiklerini ve denize en yakın masaya oturduklarını ifade etti. Yaklaşık 1 saat geçmesinin ardından sanık Yiğit Marcus Aral'ın masalarına oturduğunu kaydeden Şahin, "Kerem Yiğit'i magazin dolayısıyla tanırdı. Sonra Yiğit 'Sen utanmıyor musun kız daha yeni ilişkiden çıktı. Biraz bekleseydin bari' dedi. Yiğit Kerem'e 'Fırsatçısın' gibi bir şeyler demeye başladı. Kerem de 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Türkiye'nin yüzde 10 vergisini biz veriyoruz. Havadaki uçakların yüzde 30'u bizim. Ben istersem seni bu ülkeye sokmam' dedi" ifadelerini kullandı. Şahin'in bu sözlerin olayı kızıştırdığını ağlayarak söyledi.