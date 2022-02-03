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Kerem Kamışlı ve Yiğit Marcus Aral’ın ‘denize atma’ davasında flaş gelişme! Gözyaşlarını tutamadı

Şevval Şahin ile yemek yiyen Kerem Kamışlı'yı denize attığı gerekçesiyle yargılanan Yiğit Marcus Aral'ın yargılanmasına devam edildi. Davada Şahin tanık olarak dinlendi. Şahin, Aral'ın Kamışlı'ya hakaret ve tehditte bulunmadığını öne sürerek Kamışlı'nın dengesini kaybederek denize düştüğünü söyledi. Müşteki avukatı Yiğit Gökçehan sanık ile Şevval Şahin'in olaydan sonra barıştığını belirterek tanığın beyanlarına itibar edilemeyeceğini ifade etti.

Giriş Tarihi: 03.02.2022 16:25 Güncelleme Tarihi: 03.02.2022 16:25
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Kerem Kamışlı ve Yiğit Marcus Aral’ın ‘denize atma’ davasında flaş gelişme! Gözyaşlarını tutamadı

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Yiğiy Marcus Aral katılmadı. Duruşmada müşteki avukatları Yiğit Gökçehan Koçoğlu ile Yaren Soysal ve sanık avukatları yer aldı.

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Kerem Kamışlı ve Yiğit Marcus Aral’ın ‘denize atma’ davasında flaş gelişme! Gözyaşlarını tutamadı

ŞEVVAL ŞAHİN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Tanık olarak dinlenen Şevval Şahin, Türkçe'sinin çok iyi olmadığını belirterek yanlış anlaşılabileceğini söyledi. Müşteki Kerem Kamışlı'nın kendisinin arkadaşı olduğunu, olay günü yemek için söz konusu restorana gittiklerini ve denize en yakın masaya oturduklarını ifade etti. Yaklaşık 1 saat geçmesinin ardından sanık Yiğit Marcus Aral'ın masalarına oturduğunu kaydeden Şahin, "Kerem Yiğit'i magazin dolayısıyla tanırdı. Sonra Yiğit 'Sen utanmıyor musun kız daha yeni ilişkiden çıktı. Biraz bekleseydin bari' dedi. Yiğit Kerem'e 'Fırsatçısın' gibi bir şeyler demeye başladı. Kerem de 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Türkiye'nin yüzde 10 vergisini biz veriyoruz. Havadaki uçakların yüzde 30'u bizim. Ben istersem seni bu ülkeye sokmam' dedi" ifadelerini kullandı. Şahin'in bu sözlerin olayı kızıştırdığını ağlayarak söyledi.

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Kerem Kamışlı ve Yiğit Marcus Aral’ın ‘denize atma’ davasında flaş gelişme! Gözyaşlarını tutamadı

DENGESİNİ KAYBEDEREK SANDALYEYLE BİRLİKTE DÜŞTÜ

Kamışlı'nın garsonlardan Aral'ı kaldırmasını istediğini, Aral'ın da kendisinin kalktığını öne süren Şahin, şöyle devam etti: "Yiğit kalkarken Kerem de kalktı. Kerem, Yiğit'in kolunu tuttu. Yiğit de kolunu silkelerken Kerem'i itti. Kerem arkaya doğru dengesini kaybederek yana doğru sandalyeyle birlikte düştü. En yakındaki garson koşarak Kerem'e kolunu uzattı. Yiğit'e döndüm ne yaptığını sorarken Kerem'in denizden çıktığını gördüm, üstünü silkeliyordu. Sonrasında Yiğit gitmişti"

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Kerem Kamışlı ve Yiğit Marcus Aral’ın ‘denize atma’ davasında flaş gelişme! Gözyaşlarını tutamadı

Şevval Şahin, Yiğit Marcus Aral'ın kimseye hakaret etmediğini, tehditte bulunmadığını belirterek emniyette verdiği ifadeyi reddetti. Şahin restorandaki garsonların ve başka masada oturanların kendilerini duyamayacağını iddia etti.

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Kerem Kamışlı ve Yiğit Marcus Aral’ın ‘denize atma’ davasında flaş gelişme! Gözyaşlarını tutamadı

Şahin daha önce Yiğit Marcus Aral'dan şikayetçi olduğunu, ceza almasını istediği için uzaklaştırma kararı aldırdığını belirterek "Olayların bu kadar büyüyeceğini ve ölüme teşebbüse gideceğini düşünmezdimö dedi. Şahin, müşteki avukatının sorusu üzerine Yiğit Marcus Aral'la şu an sevgili olduklarını belirtti.