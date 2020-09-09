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Kerem Bürsin'in Hande Erçel kıskançlığı! Yaptığı yorum olay oldu

Uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Murat Dalkılıç ile ilişkisini sonlandıran Hande Erçeli rol aldığı diziyle son zamanların en çok konuşulan ismi oldu. Rol arkadaşı Kerem Bürsin'le adı aşk dedikodularına karışan Erçel, her hareketi sosyal medyada takibe alındı. Güzel oyuncunun son paylaşımına Kerem Bürsin'den gelen yorum ise olay oldu.

Giriş Tarihi: 09.09.2020 11:05 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020 11:10
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Kerem Bürsin'in Hande Erçel kıskançlığı! Yaptığı yorum olay oldu

Murat Dalkılıç'la 3 yıllık ilişkisini sonlandıran Hande Erçel'in adı rol arkadaşı Kerem Bürsin'le anılmaya başlamıştı.

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Kerem Bürsin'in Hande Erçel kıskançlığı! Yaptığı yorum olay oldu

İkilinin her hareketi sosyal medyada ilgiyle takip edilirken Hande Erçel'in son paylaşımına Kerem Bürsin'den gelen yorum olay oldu.

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Kerem Bürsin'in Hande Erçel kıskançlığı! Yaptığı yorum olay oldu

Birbirlerine yakın davrandıkları için isimleri sürekli aşk dedikodularına karışan ve her fırsatta bunu yalanlayan ikili, yeniden gündem oldu.

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Kerem Bürsin'in Hande Erçel kıskançlığı! Yaptığı yorum olay oldu

"KEREM, HANDE'Yİ KISKANDI"

Instagram'dan Hande Erçel'in fotoğraf paylaştığını gören Bürsin, "Bu pozun aynısını ben de yapacağım... Aynısını" yorumunda bulundu.

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Kerem Bürsin'in Hande Erçel kıskançlığı! Yaptığı yorum olay oldu

Bürsin'in yorumunu gören sosyal medya kullanıcıları ise "Kerem, Hande'nin pozunu çok kıskandı" yorumunu yaptı.