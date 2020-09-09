Kerem Bürsin'in Hande Erçel kıskançlığı! Yaptığı yorum olay oldu

Uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Murat Dalkılıç ile ilişkisini sonlandıran Hande Erçeli rol aldığı diziyle son zamanların en çok konuşulan ismi oldu. Rol arkadaşı Kerem Bürsin'le adı aşk dedikodularına karışan Erçel, her hareketi sosyal medyada takibe alındı. Güzel oyuncunun son paylaşımına Kerem Bürsin'den gelen yorum ise olay oldu.