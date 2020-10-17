Kenan İmirzalıoğlu’nun babası görenleri şaşırttı!

Deli Yürek, Acı Hayat, Karadayı ve Ezel gibi dizilerde televizyonun efsane oyuncularından biri olan Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla ekranda fırtınalar estirmeye devam ediyor. Sinem Kobal ile evliliğiyle sanat dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden biri olan İmirzalıoğlu, baba olmak için gün sayıyor. Aile fertleri hayranları tarafından yakın takibe alınırken Kenan İmirzalıoğlu'nun babası Mustafa İmirzalıoğlu ile benzerliği herkesi şoke etti. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun babası Mustafa İmirzalıoğlu...