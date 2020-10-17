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17 Ekim 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Kenan İmirzalıoğlu’nun babası görenleri şaşırttı!
Deli Yürek, Acı Hayat, Karadayı ve Ezel gibi dizilerde televizyonun efsane oyuncularından biri olan Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla ekranda fırtınalar estirmeye devam ediyor. Sinem Kobal ile evliliğiyle sanat dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden biri olan İmirzalıoğlu, baba olmak için gün sayıyor. Aile fertleri hayranları tarafından yakın takibe alınırken Kenan İmirzalıoğlu'nun babası Mustafa İmirzalıoğlu ile benzerliği herkesi şoke etti. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun babası Mustafa İmirzalıoğlu...
Giriş Tarihi: 17.10.2020 16:53 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 16:55
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla ekrana gelmeye devam eden Kenan İmirzalıoğlu şu sıralar baba olmak için gün sayıyor. Özel hayatıyla merak edilen Kenan İmirzalıoğlu'nun ailesi de sevenleri tarafından yakın takibe alındı. Kenan İmirzalıoğlu'nun babası Mustafa İmirzalıoğlu yakışıklı oyuncuya benzerliğiyle herkesi şaşırttı. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun babası Mustafa İmirzalıoğlu...
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BURAK ÖZÇİVİT VE BABASI