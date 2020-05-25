Kenan İmirzalıoğlu’nun annesinden Sinem Kobal’a büyük destek! Elleriyle besliyor

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal bebek bekledikleri haberiyle magazin gündemine oturmuştu. 15 haftalık hamile olduğu ve kız bebek beklediği öğrenilen Sinem Kobal'a Kenan İmirzalıoğlu'nun annesinden büyük destek geldi. Sinem Kobal'ın beslenmesi için her şeye dikkat eden kayınvalide, dalından meyve ve sebzeleri gelini için elleriyle toplayıp adreslerine gönderiyor.