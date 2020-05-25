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Kenan İmirzalıoğlu’nun annesinden Sinem Kobal’a büyük destek! Elleriyle besliyor

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal bebek bekledikleri haberiyle magazin gündemine oturmuştu. 15 haftalık hamile olduğu ve kız bebek beklediği öğrenilen Sinem Kobal'a Kenan İmirzalıoğlu'nun annesinden büyük destek geldi. Sinem Kobal'ın beslenmesi için her şeye dikkat eden kayınvalide, dalından meyve ve sebzeleri gelini için elleriyle toplayıp adreslerine gönderiyor.

Giriş Tarihi: 25.05.2020 12:56 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 13:04
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Kenan İmirzalıoğlu’nun annesinden Sinem Kobal’a büyük destek! Elleriyle besliyor

Bebek heyecanı yaşayan Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal'ın bir dediğini iki etmezken; İmirzalıoğlu'nun ailesi de gelinleri Sinem'in üzerine titriyor.

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Kenan İmirzalıoğlu’nun annesinden Sinem Kobal’a büyük destek! Elleriyle besliyor

2016 yılında nikah masasına oturan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal bebek bekledikleri haberleriyle gündeme oturmuştu.

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Kenan İmirzalıoğlu’nun annesinden Sinem Kobal’a büyük destek! Elleriyle besliyor

15 haftalık hamile olduğu ve kız bebek beklediği bilinen Sinem Kobal'a Kenan İmirzalıoğlu'nun annesinden büyük destek geldi.

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Kenan İmirzalıoğlu’nun annesinden Sinem Kobal’a büyük destek! Elleriyle besliyor

'2. Sayfa'nın haberine göre; Sinem Kobal'ın sağlıklı beslenmesi için her şeye dikkat eden Kenan İmirzalıoğlu'nun annesi, dalından meyve ve sebzeleri gelini için elleriyle toplayıp adreslerine gönderiyor.

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Kenan İmirzalıoğlu’nun annesinden Sinem Kobal’a büyük destek! Elleriyle besliyor

Çıkan haberlerin ardından Kenan İmirzalıoğlu'nun nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Kenan İmirzalıoğlu başta olmak üzere birçok ünlü ismin memleketi…