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Survivor'dan diskalifiye olan Uğur Pektaş'ın Cemal Can Canseven mesajı olay yarattı!
2005 yılında katıldığı Survivor'da şampiyonluk yaşayan, hatta şöhretini bu yarışma sayesinde kazanan Uğur Pektaş, Survivor 2020'nin de favorilerinden biriydi. Ancak yarışmanın ilk haftasında yaşadığı sakatlık nedeniyle adaya veda etmek zorunda kaldı. Diskalifiye olması sonrası Uğur Pektaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Survivor'da kimi desteklediğini açıkladı. İşte Uğur Pektaş'ın o paylaşımı...
Giriş Tarihi: 25.05.2020 12:29 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 12:37
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