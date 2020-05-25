25 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Survivor'dan diskalifiye olan Uğur Pektaş'ın Cemal Can Canseven mesajı olay yarattı!

Survivor'dan diskalifiye olan Uğur Pektaş'ın Cemal Can Canseven mesajı olay yarattı!

2005 yılında katıldığı Survivor'da şampiyonluk yaşayan, hatta şöhretini bu yarışma sayesinde kazanan Uğur Pektaş, Survivor 2020'nin de favorilerinden biriydi. Ancak yarışmanın ilk haftasında yaşadığı sakatlık nedeniyle adaya veda etmek zorunda kaldı. Diskalifiye olması sonrası Uğur Pektaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Survivor'da kimi desteklediğini açıkladı. İşte Uğur Pektaş'ın o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 25.05.2020 12:29 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 12:37
  • 1
  • 67
Survivor'dan diskalifiye olan Uğur Pektaş'ın Cemal Can Canseven mesajı olay yarattı!

Uğur Pektaş'ın Survivor'a vedası beklenenden çok erken olmuştu. 2005 yılında Survivor'a katılan ve birinci olan, şöhretini bu yarışmaya borçlu olan Uğur Pektaş, 2020 Survivor'unda ne yazık ki sakatlanmıştı.

  • 2
  • 67
Survivor'dan diskalifiye olan Uğur Pektaş'ın Cemal Can Canseven mesajı olay yarattı!

Uğur Pektaş'ın sakatlığının beklenenden daha kötü olduğu ortaya çıktı ve Pektaş yarışmadan diskalifiye olarak hem takım arkadaşlarını hem de tüm Türkiye'yi üzdü. Peki Survivor'dan diskalifiye olan Uğur Pektaş, Survivor'da kimi destekliyor.

  • 3
  • 67
Survivor'dan diskalifiye olan Uğur Pektaş'ın Cemal Can Canseven mesajı olay yarattı!

O PAYLAŞIMLA ORTAYA ÇIKTI

Merak edilen o soru yanıtı buldu, Uğur Pektaş'ın kimi desteklediği bu paylaşımla ortaya çıktı.

  • 4
  • 67
Survivor'dan diskalifiye olan Uğur Pektaş'ın Cemal Can Canseven mesajı olay yarattı!

Uğur Pektaş'ın Gönüllüler'den Cemal Can Canseven'i desteklediği o ortaya çıktı. Uğur Pektaş yaptığı yorumda şu ifadeleri kullandı:

  • 5
  • 67
Survivor'dan diskalifiye olan Uğur Pektaş'ın Cemal Can Canseven mesajı olay yarattı!

'İnsanlara tekrar insan olmayı gösteren Cemal Can'ım. Gülmen, ağlaman, konuşman, hissedişin, yaşayışın o kadar doğal ve gerçekçi ki, o kadar insan ki... Şampiyonluğu hakettiğine inanlardanım. Başaracaksın.'