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Kenan İmirzalıoğlu’nun abisini gören şaşıp kaldı! Benzerlikleri şoke etti

Deli Yürek, Acı Hayat, Karadayı ve Ezel gibi dizilerde adını efsaneler arasında yazdıran Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster programıyla ekrana gelmeye devam ediyor. Sinem Kobal ile mutlu bir evliliği olan ve şimdilerde baba olmak için gün sayan Kenan İmirzalıoğlu özel hayatıyla da merak konusu oldu. Kenan İmirzalıoğlu'nun aile fertleri de hayranları tarafından yakın takibe alındı. Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu ile benzerliği ise görünleri şoke oldu. İşte Kenan İmirzalıoğlu ile abisi Derviş İmirzalıoğlu...

Giriş Tarihi: 23.07.2020 17:13 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 17:15
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Kenan İmirzalıoğlu’nun abisini gören şaşıp kaldı! Benzerlikleri şoke etti

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla ekrana gelmeye devam eden Kenan İmirzalıoğlu şu sıralar baba olmak için gün sayıyor. Özel hayatıyla merak edilen Kenan İmirzalıoğlu'nun ailesi de sevenleri tarafından yakın takibe alındı. Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu yakışıklı oyuncuya benzerliğiyle herkesi şaşırttı. İşte Kenan İmirzalıoğlu ile abisi Derviş İmirzalıoğlu'nun inanılmaz benzerliği…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kenan İmirzalıoğlu’nun abisini gören şaşıp kaldı! Benzerlikleri şoke etti

ARAS BULUT İYNEMLİ

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Kenan İmirzalıoğlu’nun abisini gören şaşıp kaldı! Benzerlikleri şoke etti

ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN KARDEŞİ ORÇUN İYNEMLİ

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Kenan İmirzalıoğlu’nun abisini gören şaşıp kaldı! Benzerlikleri şoke etti

ARAS BULUT İYNEMLİ ABLASI YEŞİM İYNEMLİ

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Kenan İmirzalıoğlu’nun abisini gören şaşıp kaldı! Benzerlikleri şoke etti

FAHRİYE EVCEN