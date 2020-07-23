Kenan İmirzalıoğlu’nun abisini gören şaşıp kaldı! Benzerlikleri şoke etti

Deli Yürek, Acı Hayat, Karadayı ve Ezel gibi dizilerde adını efsaneler arasında yazdıran Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster programıyla ekrana gelmeye devam ediyor. Sinem Kobal ile mutlu bir evliliği olan ve şimdilerde baba olmak için gün sayan Kenan İmirzalıoğlu özel hayatıyla da merak konusu oldu. Kenan İmirzalıoğlu'nun aile fertleri de hayranları tarafından yakın takibe alındı. Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu ile benzerliği ise görünleri şoke oldu. İşte Kenan İmirzalıoğlu ile abisi Derviş İmirzalıoğlu...