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Haberler Galeri Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’dan bebek müjdesi gelmişti! Kenan İmirzalıoğlu’ndan ilk açıklama geldi

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’dan bebek müjdesi gelmişti! Kenan İmirzalıoğlu’ndan ilk açıklama geldi

4 yıl önce Cunda'da muhteşem bir düğünle nikah masasına oturan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'ndan müjdeli haber geldi. Bir süre önce çocuk sahibi olmak istediklerini açıklayan çiftten bebek haberi geldi. Sinem Kobal'ın 4 aylık hamile olduğu haberleri gündeme gelirken çiftin bebek haberini sadece aileleri ve yakın dostlarıyla paylaştığı öğrenilmişti. Bebeklerinin cinsiyeti de belli olurken Kenan İmirzalıoğlu'ndan ilk açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 09.05.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 10:04
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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’dan bebek müjdesi gelmişti! Kenan İmirzalıoğlu’ndan ilk açıklama geldi

Dört yıl önce Cunda'da görkemli bir düğünle evlenen Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinin bebek beklediği iddia edilmişti.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’dan bebek müjdesi gelmişti! Kenan İmirzalıoğlu’ndan ilk açıklama geldi

Kobal'ın dört aylık hamile olduğu ve çiftin bir kız bebek beklediği de söylentiler arasındaydı.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’dan bebek müjdesi gelmişti! Kenan İmirzalıoğlu’ndan ilk açıklama geldi

Çıkan haberlerin ardından Kenan İmirzalıoğlu'ndan açıklama geldi.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’dan bebek müjdesi gelmişti! Kenan İmirzalıoğlu’ndan ilk açıklama geldi

Güzel eşi Sinem Kobal'ın dört aylık hamile olması haberiyle magazin gündemine yerleşen Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün güzel haberin ardından ilk kez Emirgan'da görüntülendi.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’dan bebek müjdesi gelmişti! Kenan İmirzalıoğlu’ndan ilk açıklama geldi

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmizrzalıoğlu, "Bebeğimizi kucağımıza almak için çok heyecanlıyız. Allah sağlıklı olarak kucağımıza almayı nasip etsin" dedi.