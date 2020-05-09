Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’dan bebek müjdesi gelmişti! Kenan İmirzalıoğlu’ndan ilk açıklama geldi

4 yıl önce Cunda'da muhteşem bir düğünle nikah masasına oturan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'ndan müjdeli haber geldi. Bir süre önce çocuk sahibi olmak istediklerini açıklayan çiftten bebek haberi geldi. Sinem Kobal'ın 4 aylık hamile olduğu haberleri gündeme gelirken çiftin bebek haberini sadece aileleri ve yakın dostlarıyla paylaştığı öğrenilmişti. Bebeklerinin cinsiyeti de belli olurken Kenan İmirzalıoğlu'ndan ilk açıklama geldi.