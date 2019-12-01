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Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya verdiği cevapla alkış aldı
Kenan İmirzalıoğlu, ATV ekranlarındaki Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan yarışmacı Buket Hanım ile yaşadığı dialog sonrası sosyal medyada gündeme oturdu. Ailesi ile görüşmediğini belirten 7 yıllık avukat Buket Hanım, kan bağı dışında bir bağları olmadığını söyledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun ailesini mahkemeye verecek olan yarışmacıya söylediği sözler sosyal medyada büyük destek gördü.
Giriş Tarihi: 01.12.2019 17:05 Güncelleme Tarihi: 01.12.2019 17:18
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