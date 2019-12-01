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Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya verdiği cevapla alkış aldı

Kenan İmirzalıoğlu, ATV ekranlarındaki Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan yarışmacı Buket Hanım ile yaşadığı dialog sonrası sosyal medyada gündeme oturdu. Ailesi ile görüşmediğini belirten 7 yıllık avukat Buket Hanım, kan bağı dışında bir bağları olmadığını söyledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun ailesini mahkemeye verecek olan yarışmacıya söylediği sözler sosyal medyada büyük destek gördü.

Giriş Tarihi: 01.12.2019 17:05 Güncelleme Tarihi: 01.12.2019 17:18
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Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya verdiği cevapla alkış aldı

ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Buket Hanım Türkiye'nin gündemine oturdu. Ailesini mahkemeye vereceğini, ailesiyle kan bağı dışında bir bağları olmadığını belirten Buket Hanım'ın sözleri sonrası Kenan İmirzalıoğlunun verdiği cevap alkış alkı.

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Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya verdiği cevapla alkış aldı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Buket Hanım, Kenan İmirzalıoğlu'nun "Yarışmaya kimlerle geldiniz?" sorusu üzerine, ailesi ile bir bağı olmadığını, kazandığı para ile dava açacağını söyledi. Sosyal medya gücü ile sevgi bağı edindiği yakınları olduğunu ama yanında gelme taleplerinin çok olması yüzünden yalnız geldiğini söyledi.

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Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya verdiği cevapla alkış aldı

Ailesine "benim rızamı almadınız davası" açacağını dile getiren yarışmacı, Hindistan'da benzer şekilde bir davanın kazanıldığını ve benzeri bir film yapıldığını söyledi. Bu konuyla alakalı "farkındalık" yaratmak istediğini söyledi.

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Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya verdiği cevapla alkış aldı

Bununla da kalmayan Buket Hanım, "yüzde 80'imiz böyle diyerek" çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kenan İmirzalıoğlu da bu sözler üzerine "Biz yine de annelerimizin kıymetini bilelim" cevabını verdi. Kenan İmirzalıoğlu'nun bu sözleri sosyal medyada büyük destek gördü.

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Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya verdiği cevapla alkış aldı

Kenan İmirzalıoğlu'nun sözleri sonrası kendi annesi merak konusu oldu. İnternet dünyasında Kenan İmirzalıoğlu'nun annesi araştırıldı. Peki Kenan İmirzalıoğlu'nun annesi kim? İşte ünlülerin anneleri...