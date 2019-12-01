Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya verdiği cevapla alkış aldı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Buket Hanım, Kenan İmirzalıoğlu'nun "Yarışmaya kimlerle geldiniz?" sorusu üzerine, ailesi ile bir bağı olmadığını, kazandığı para ile dava açacağını söyledi. Sosyal medya gücü ile sevgi bağı edindiği yakınları olduğunu ama yanında gelme taleplerinin çok olması yüzünden yalnız geldiğini söyledi.