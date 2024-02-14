Kemal Sunal'ın efsane filmi Avanak Apti’nin Barut Osman’ıydı! Usta oyuncu Ünal Gürel’in oğlu da ünlüymüş! Görünce şaşıracaksınız

2002 yılında aramızdan ayrılan Ünal Gürel, Türk sinemasının unutulmaz karakterlerinden biri olarak hafızalarda yer edinmiştir. Kemal Sunal'ın efsane filmlerinden biri olan "Avanak Apti"de canlandırdığı Barut Osman karakteri ile izleyicilerin sevgisini kazanmıştır. Peki Ünal Gürel'in oğlunun da ünlü olduğunu biliyor muydunuz? İşte Avanak Apti'nin Barut Osman'ı Ünal Gürel'in oğlu...

Giriş Tarihi: 14.02.2024 10:28 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 10:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL