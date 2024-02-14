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Haberler Galeri Kemal Sunal'ın efsane filmi Avanak Apti’nin Barut Osman’ıydı! Usta oyuncu Ünal Gürel’in oğlu da ünlüymüş! Görünce şaşıracaksınız

Kemal Sunal'ın efsane filmi Avanak Apti’nin Barut Osman’ıydı! Usta oyuncu Ünal Gürel’in oğlu da ünlüymüş! Görünce şaşıracaksınız

2002 yılında aramızdan ayrılan Ünal Gürel, Türk sinemasının unutulmaz karakterlerinden biri olarak hafızalarda yer edinmiştir. Kemal Sunal'ın efsane filmlerinden biri olan "Avanak Apti"de canlandırdığı Barut Osman karakteri ile izleyicilerin sevgisini kazanmıştır. Peki Ünal Gürel'in oğlunun da ünlü olduğunu biliyor muydunuz? İşte Avanak Apti'nin Barut Osman'ı Ünal Gürel'in oğlu...

Giriş Tarihi: 14.02.2024 10:28 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 10:41
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Kemal Sunal’ın efsane filmi Avanak Apti’nin Barut Osman’ıydı! Usta oyuncu Ünal Gürel’in oğlu da ünlüymüş! Görünce şaşıracaksınız

Avanak Apti'nin Barut Osman'ı olarak tanınan Ünal Gürel, hayat verdiği karakterlerle Yeşilçam'ın umutulmaz isimlerinden biri oldu. Ancak son zamanlarda ortaya çıkan bir gerçek, hayranlarını şaşırttı. Meğer, Ünal Gürel'in oğlu da oyuncuymuş!

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Kemal Sunal’ın efsane filmi Avanak Apti’nin Barut Osman’ıydı! Usta oyuncu Ünal Gürel’in oğlu da ünlüymüş! Görünce şaşıracaksınız

Gardrop Fuat, Karbonat Erol, Karamürselli Deli Hamdi, Barut Osman ve Kerpeten Hüsnü gibi karakterler ile hafızalara kazınan Yeşilçam oyuncusu Ünal Gürel, Kemal Sunal ile yer aldığı filmlerin yeniden ekrana gelmesiyle izleyiciyi kahkahaya boğmaya devam ediyor.

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Kemal Sunal’ın efsane filmi Avanak Apti’nin Barut Osman’ıydı! Usta oyuncu Ünal Gürel’in oğlu da ünlüymüş! Görünce şaşıracaksınız

Avanak Apti'de Barut Osman karakterini canlandıran Ünal Gürel, filmin bir kez daha televizyon erkanlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.

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Kemal Sunal’ın efsane filmi Avanak Apti’nin Barut Osman’ıydı! Usta oyuncu Ünal Gürel’in oğlu da ünlüymüş! Görünce şaşıracaksınız

Kemal Sunal'ın efsane filmlerinden Avanak Apti'nin Barut Osman'ı Ünal Gürel iri cüssesi, sinirli halleri ve pala bıyığıyla akıllarda yer edinmiş, sanatçı 2002 yılında aramızdan ayrılmıştı. Yönetmen koltuğunda Natuk Baytan'ın oturduğu, senaryosunu ise Suavi Sualp'in kaleme aldığı 1978 yapımı filmde sergilediği performansla büyük beğeni toplayan oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Kemal Sunal’ın efsane filmi Avanak Apti’nin Barut Osman’ıydı! Usta oyuncu Ünal Gürel’in oğlu da ünlüymüş! Görünce şaşıracaksınız

Ünal'ın kendisi gibi oyuncu olan oğlunun kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.