Kavak Yelleri'nin Mine'si Aslı Enver'in kızı Elay ilgi odağı oldu! "Küçük Aslı"

Sabah'ın haberine göre, Enver "Artık karakteri iyice belirginleşti. Çok komik bir tip. Eğlendiriyor bizi çok... Bence benim çocukluğuma benziyor belki de şimdiki haline benziyor. O yüzden kimin kucağındaysa biraz ona benziyor." dedi.

"ÖZGÜR ALANINI VERİYORUM"

"Anne olmak çok deli bir sorumluluk ama çok keyifli. Çok mutlu bir dönemdeyim." diyen Enver'e nasıl bir anne olduğu soruldu.