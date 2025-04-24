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Kavak Yelleri'nin Mine'si Aslı Enver'in kızı Elay ilgi odağı oldu! "Küçük Aslı"

Pelin Karahan, İbrahim Kendirci, Dağhan Külegeç, Sarp Apak gibi oyuncuların başrolünde olduğu Kavak Yelleri dizisi, yıllar geçse de hafızalardaki yerini koruyor. Bir döneme damga vuran gençlik dizisinde Mine karakteriyle hatırlanan Aslı Enver ise özel hayatıyla dikkat çekiyor. Berkin Gökbudak ile mutlu bir evliliği olan Enver'in 2022 yılında dünyaya gelen kızı Elay, annesine benzerliğiyle gündem oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.04.2025 09:36 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 09:36
Kavak Yelleri’nin Mine’si Aslı Enver’in kızı Elay ilgi odağı oldu! Küçük Aslı

2007-2011 yılları arasında yayınlanan ve bir döneme damga vuran gençlik dizisi Kavak Yelleri, aradan geçen yıllara rağmen unutulmuyor.

Kavak Yelleri’nin Mine’si Aslı Enver’in kızı Elay ilgi odağı oldu! Küçük Aslı

İzmir Seferihisar'da ve İstanbul'da çekilen Kavak Yelleri, konusu ve oyuncu kadrosuyla hafızalara kazındı. Başrollerini İbrahim Kendirci (Efe), Pelin Karahan (Aslı), Aslı Enver (Mine) ve Dağhan Külegeç (Deniz)'in paylaştığı dizi, lise çağında dört gencin yaşamlarını ekrana taşıdı.

Kavak Yelleri’nin Mine’si Aslı Enver’in kızı Elay ilgi odağı oldu! Küçük Aslı

Dizide "Mine" karakterini canlandıran Aslı Enver, yıldızı parlayan isimlerden oldu. Enver, İstanbullu Gelin, Suskunlar, Babil, Hayat Bilgisi, Kış Güneşi bir çok yapımda yer aldı.

Kavak Yelleri’nin Mine’si Aslı Enver’in kızı Elay ilgi odağı oldu! Küçük Aslı

Güzel oyuncu, Berkin Gökbudak ile 2022 yılında nikah masasına oturdu. Çift, 4 Temmuz 2023'te kızları Elay'ı dünyaya getirdi.

Kavak Yelleri’nin Mine’si Aslı Enver’in kızı Elay ilgi odağı oldu! Küçük Aslı

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve bebeğiyle ilgilenen Enver, zaman zaman eşi ve kızıyla pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor. 40 yaşındaki ünlü oyuncu katıldığı bir etkinlikle annelik hakkında konuştu.

Kavak Yelleri’nin Mine’si Aslı Enver’in kızı Elay ilgi odağı oldu! Küçük Aslı

Sabah'ın haberine göre, Enver "Artık karakteri iyice belirginleşti. Çok komik bir tip. Eğlendiriyor bizi çok... Bence benim çocukluğuma benziyor belki de şimdiki haline benziyor. O yüzden kimin kucağındaysa biraz ona benziyor." dedi.

"ÖZGÜR ALANINI VERİYORUM"

"Anne olmak çok deli bir sorumluluk ama çok keyifli. Çok mutlu bir dönemdeyim." diyen Enver'e nasıl bir anne olduğu soruldu.

Kavak Yelleri’nin Mine’si Aslı Enver’in kızı Elay ilgi odağı oldu! Küçük Aslı

Ünlü oyuncu "Bilmiyorum nasıl bir etkisi olacak ileride ama bende o disiplin ve kurallar şu an yok. Onun dozu çok önemli. Çocuk biraz kural istiyor ama despot bir anne değilim diyeyim. Özgür alanını veriyorum ama mesela masanın üstüne çıkmasına da izin vermiyorum. Belirli rutinleri var, zaten çocuklar rutini seviyor." yanıtını verdi.

Kavak Yelleri’nin Mine’si Aslı Enver’in kızı Elay ilgi odağı oldu! Küçük Aslı

Yakın zamanda bir projesi olmadığını belirten Enver "Şu an bir şey yok. Okuduğum baktığım ufak tefek şeyler var. Bakıyorum." dedi. Daha seçici olduğunu belirten Enver "Sette olacağım her an aslında Elay'dan alıyor gibi psikolojiye girdim." ifadelerini kullandı.

Kavak Yelleri’nin Mine’si Aslı Enver’in kızı Elay ilgi odağı oldu! Küçük Aslı

RESMEN KOPYASI

Öte yandan Enver'in minik kızı annesine benzerliğiyle dikkat çekti.

Kavak Yelleri’nin Mine’si Aslı Enver’in kızı Elay ilgi odağı oldu! Küçük Aslı

"ASLI KENDİNİ DOĞURMUŞ"

Bazı sosyal medya takipçileri "Küçük Aslı olmuş", "Maşallah çok tatlı", "Aslı kendini doğurmuş", " Allah nazarlardan saklasın" gibi yorumlarda bulundu.