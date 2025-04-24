24 Nisan 2025, Perşembe
Kavak Yelleri'nin Mine'si Aslı Enver'in kızı Elay ilgi odağı oldu! "Küçük Aslı"
Pelin Karahan, İbrahim Kendirci, Dağhan Külegeç, Sarp Apak gibi oyuncuların başrolünde olduğu Kavak Yelleri dizisi, yıllar geçse de hafızalardaki yerini koruyor. Bir döneme damga vuran gençlik dizisinde Mine karakteriyle hatırlanan Aslı Enver ise özel hayatıyla dikkat çekiyor. Berkin Gökbudak ile mutlu bir evliliği olan Enver'in 2022 yılında dünyaya gelen kızı Elay, annesine benzerliğiyle gündem oldu.
Giriş Tarihi: 24.04.2025 09:36 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 09:36