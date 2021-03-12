Kardeşlerim’de Ömer ve Oğulcan’ın başı belada!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümünde, Ömer ve Oğulcan'ın başındaki bela, Kadir'in de başını derde sokar. Harika, intikam almak için Aybike'yi oyuna getirirken, kendisinin yaşayacağı şokla altüst olur. Şengül olayların üstünü örtmek için eline geçen kozla Nebahat 'in karşına dikilir. İşte Kardeşlerim'in 4. bölümünde yaşanacaklar...