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12 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Kardeşlerim’de Ömer ve Oğulcan’ın başı belada!
Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümünde, Ömer ve Oğulcan'ın başındaki bela, Kadir'in de başını derde sokar. Harika, intikam almak için Aybike'yi oyuna getirirken, kendisinin yaşayacağı şokla altüst olur. Şengül olayların üstünü örtmek için eline geçen kozla Nebahat 'in karşına dikilir. İşte Kardeşlerim'in 4. bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 12.03.2021 15:22 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021 15:22
Nebahat doğum günü partisinde yaşananlardan sonra çocukları zora sokacak bir karar alırken, Şengül olayların üstünü örtmek için eline geçen kozla Nebahat 'in karşına dikilir.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ömer ve Oğulcan'ın başındaki bela, Kadir'in de başını derde sokar.
Harika, intikam almak için Aybike'yi oyuna getirirken, kendisinin yaşayacağı şokla altüst olur.
Kadir, tam beladan kurtulduklarını düşünürken, kardeşler beklenmedik bir olayla sarsılırlar.
Kardeşlerim, yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!