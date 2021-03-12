Bir Zamanlar Çukurova ekrana kilitledi! Züleyha Demir’e aşkını itiraf etti

DEMİR'İN YILLARDIR BEKLEDİĞİNİ ZÜLEYHA NİHAYET SÖYLEDİ

Antalya'da kendisine âşık olduğunu söyleyen Ümit ile yeni bir başlangıç yapmak için Züleyha'dan boşanmaya karar veren Demir, Züleyha'yı kaybedebileceğini fark edince, ondan vazgeçemeyeceğini de anladı. Züleyha kendine gelip, iyileşince ormanda ölüm korkusu yaşarken aklına sadece çocukları ve Demir'in geldiğini ve onu sevdiğini söylemeye karar verdiğini anlattı! Demir ne diyeceğini şaşırdı! Onları bir arada gören Ümit de nasıl davranacağını bilemedi. Ama hislerini kontrol etmeyi başardı.