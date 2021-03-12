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12 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova ekrana kilitledi! Züleyha Demir’e aşkını itiraf etti Bir Zamanlar Çukurova ekrana kilitledi! Züleyha Demir’e aşkını itiraf etti
Bir Zamanlar Çukurova, dün akşam yayınlanan 87. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. İstanbul'dan döndükten sonra haber alınamayan Züleyha'yı tüm Çukurova aradı. Ormanlık alanda bulunduktan sonra kendine gelen Züleyha, Demir'e çocuklarından sonra aklına sadece onun geldiğini, kendisini kurtaracağını bildiğini söyledi. Züleyha'nın yıllar sonra Demir'e aşkını itiraf etmesi bölüme damga vurdu. Tüm Türkiye ekran başında, Bir Zamanlar Çukurova'yı izledi.
Giriş Tarihi: 12.03.2021 12:46 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021 12:46
Şirkette gördüğü Fikret'in hallerinden şüphelenip takip eden Züleyha, neredeyse ölüyordu!
Demir'in Ankara'ya gidiyorum diye Antalya'ya Ümit ile tatile gittiği gün, Züleyha ve Sevda da alışverişe diyerek İstanbul'a gitti. Ancak, Adnan Yaman'ın o gece bir kadını kovduğu gerçeğini öğrendiklerinde, İstanbul'da kalmaya gönülleri elvermedi. Âşık olduğu adamı aslında hiç tanımadığını fark eden Sevda'nın da onun haline üzülen Züleyha'nın da keyfi kaçınca, ilk uçakla Adana'ya geri döndüler.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Demir'in Adana'ya geç dönme ihtimaline karşı, bir takım imzalar için Züleyha şirkete çağrıldı. Züleyha, emlak vergilerinin imzalarını atarken, Demir'in bir takım mülkleri önce sadece Leyla'nın üzerine geçirdiğini ancak sonra yine Adnan ile Leyla arasında eşit paylaştırdığını anladı.
Buna şaşırmış halde şirketten çıkarken de koridorda kimseye görünmemeye çalışan Fikret'i gördü. Halinden şüphelenip, kimseye haber vermeden onu takip etti. Takip edildiğini anlayan Fikret de orman yoluna saptı ve ormanın içinde yüzleştiler. Fikret kendisini neden takip ettiğini sorgulayıp, Züleyha'yı orada bırakıp kaçtı. Züleyha ormandan çıkmaya çalışırken de ayağını bir kapana kaptırdı ve kurtulamayıp, acıdan bayıldı.
ÇUKUROVA SEFERBER OLDU HANIMAĞA BULUNDU
Şermin, Demir'e ulaşmaya çalışırken aslında Ankara'ya gitmediğini öğrendi. Saniye ve Sevda da Fekeli'ye Züleyha'nın eve dönmediğini haber verince, Züleyha tüm Çukurova'da her köşede, her kuytuda arandı ama bulunamadı. Züleyha'nın aranmaya devam edildiği ikinci gün Adana'ya dönen Demir, çıldırmış halde aramalara katıldı. Bu arada Fekeli, Fikret'i sıkıştırdı ve ormanda yüzleştiklerini, Fikret'in Züleyha'yı orada bıraktığını öğrendi. Demir'i de alıp o noktaya gittiler ve nihayet baygın haldeki Züleyha'ya ulaşıldı.
DEMİR'İN YILLARDIR BEKLEDİĞİNİ ZÜLEYHA NİHAYET SÖYLEDİ
Antalya'da kendisine âşık olduğunu söyleyen Ümit ile yeni bir başlangıç yapmak için Züleyha'dan boşanmaya karar veren Demir, Züleyha'yı kaybedebileceğini fark edince, ondan vazgeçemeyeceğini de anladı. Züleyha kendine gelip, iyileşince ormanda ölüm korkusu yaşarken aklına sadece çocukları ve Demir'in geldiğini ve onu sevdiğini söylemeye karar verdiğini anlattı! Demir ne diyeceğini şaşırdı! Onları bir arada gören Ümit de nasıl davranacağını bilemedi. Ama hislerini kontrol etmeyi başardı.