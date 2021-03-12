Akıncı’nın yıldızı Şükrü Özyıldız’ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Görenler şaştı kaldı

Atv ekranlarında yayınlanan Akıncı dizisindeki performansıyla ilgi odağı olan Şükrü Özyıldız, başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Özyıldız'ın özel hayatı izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Özyıldız hakkında araştırma yapanlar eski sevgilisini görünce şoke oldu. Ünlü oyuncunun bir dönem kendisi gibi oyuncu olan biriyle aşk yaşadığını görenler şaştı kaldı. İşte Şükrü Özyıldız'ın eski sevgilisi...