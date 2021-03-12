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Akıncı’nın yıldızı Şükrü Özyıldız’ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Görenler şaştı kaldı

Atv ekranlarında yayınlanan Akıncı dizisindeki performansıyla ilgi odağı olan Şükrü Özyıldız, başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Özyıldız'ın özel hayatı izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Özyıldız hakkında araştırma yapanlar eski sevgilisini görünce şoke oldu. Ünlü oyuncunun bir dönem kendisi gibi oyuncu olan biriyle aşk yaşadığını görenler şaştı kaldı. İşte Şükrü Özyıldız'ın eski sevgilisi...

Giriş Tarihi: 12.03.2021 16:34 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021 16:35
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Akıncı’nın yıldızı Şükrü Özyıldız’ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Görenler şaştı kaldı

Akıncı dizisindeki başarısıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Şükrü Özyıldız, başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Özyıldız'ın özel hayatını mercek altına alanlar bir dönem kendisi gibi oyuncu olan biriyle aşk yaşadığını görenler çok şaşırdı. İşte Şükrü Özyıldız'ın eski sevgilisi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Akıncı’nın yıldızı Şükrü Özyıldız’ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Görenler şaştı kaldı

CEREN BENDERLİOĞLU

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Akıncı’nın yıldızı Şükrü Özyıldız’ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Görenler şaştı kaldı

CEREN BENDERLİOĞLU - DEVRİM SALTOĞLU

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Akıncı’nın yıldızı Şükrü Özyıldız’ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Görenler şaştı kaldı

BİRCE AKALAY - MURAT ÜNALMIŞ

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Akıncı’nın yıldızı Şükrü Özyıldız’ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Görenler şaştı kaldı

BİRCE AKALAY - MURAT ÜNALMIŞ