Kardeşlerim 3. bölüm canlı izle | Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle
Kardeşlerim 3. bölüm canlı izle! Atv’nin yeni dizisi Kardeşlerim ilk iki bölümüyle izleyicilerden tam puan aldı. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan dizinin yeni bölüm tanıtımında "Ben annemle babamla konuştum; mezarlıkta değiller onlar, geri dönecekler..." sözleri dikkat çekti. Kardeşlerim 3. bölüm canlı izle linkine ahaber.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
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KARDEŞLERİM DİZİSİNDE BU HAFTA
"İNCE RUHLU ÇOCUKLARDIK, KARANLIĞA KAFA TUTAN…"
Akif, Kadir'e çocukların hayatlarını değiştirecek bir teklifte bulunur. Çocuklar geçinebilmek için hayat mücadelesi verirken aynı zamanda da yeni okullarında beklenmedik olaylarla karşılaşırlar. Ömer ve Oğulcan'ın Doruk'la kavgası onları başka bir belaya sürüklerken Kadir olaylara kayıtsız kalamaz. Amcaları Orhan, Şengül'ün entrikalarına rağmen çaresizliklerine çözüm arar. Nebahat, Akif'in kendisini aldattığından şüphelenmeye başlar. Melisa'nın doğum günü partisinde bombanın pimi çekilir. Aybike herkesi etkileyecek bir olay çıkarır.