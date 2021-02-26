Kardeşlerim’de Akif yaptıklarını örtbas edebilecek mi?

Atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim, ilk bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim'in yeni bölümünde, Akif Atakul, sebep olduklarını örtbas etmek için elinden geleni yapacak. Kadir kardeşlerine bakabilmek için sabah akşam iş ararken Ömer ve Oğulcan başlarına beklenmedik bir bela açacak! İşte Kardeşlerimin yeni bölümünde yaşanacaklar...