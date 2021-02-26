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26 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Kardeşlerim’de Akif yaptıklarını örtbas edebilecek mi? Kardeşlerim’de Akif yaptıklarını örtbas edebilecek mi?
Atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim, ilk bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim'in yeni bölümünde, Akif Atakul, sebep olduklarını örtbas etmek için elinden geleni yapacak. Kadir kardeşlerine bakabilmek için sabah akşam iş ararken Ömer ve Oğulcan başlarına beklenmedik bir bela açacak! İşte Kardeşlerimin yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 26.02.2021 14:12 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021 14:12
Kardeşlerim'in yeni bölümünde; Kadir, Ömer, Asiye ve Emel başlarını sokacak bir yer bulmuşlardır. Yengeleri Şengül, çocuklardan kurtulmanın yollarını ararken, onların dramından faydalanma fırsatını da kaçırmaz.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Akif Atakul, sebep olduklarını örtbas etmek için elinden geleni yapar.
Yoluna çıkan her engeli kaldırmakta ustalaşan Akif'in yolu, bu kez beklenmedik bir şekilde büyük bir çıkmaza girer.
Kadir, kardeşlerine bakabilmek için sabah akşam iş ararken, Ömer ve Oğulcan başlarına beklenmedik bir bela açarlar.
Bu yaşanan olay, zengin ve yoksul çocuklar arasında asla dinmeyecek olan çatışmanın da başlangıcı olacaktır.