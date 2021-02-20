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Kardeşlerim ilk bölüm canlı izle | Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle

1. bölüm canlı izle! Atv’nin yeni dizisi Kardeşlerim ilk bölümüyle yayın hayatına başladı. Fragmanıyla izleyicilerden tam puan alan Kardeşlerim, oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekti. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan dizi şimdiden araştırılmaya başlandı. canlı izle linkini ahaber.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

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Giriş Tarihi: 20.02.2021
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Kardeşlerim ilk bölüm canlı izle | Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle

Hayata ve ailesine sevgiyle tutunan dört kardeşi bekleyen acı haber!

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Anneleri Hatice, babaları Veli ile mutlu ve huzurlu bir hayat süren, cepleri boş ama kalpleri sevgi dolu dört güzel kardeş… Ta ki hayatlarını karartan, onları kimsesiz, boynu bükük bırakan o kara güne kadar...

Nereye savrulacakları belli olmayan, birbirlerinden başka tutunacak kimseleri olmayan bu dört kardeş, yaşananların ardından ayakta kalabilmek için mücadele verirken, Akif Atakul ise yaptıklarının bedelini ödemeden sıyrılmanın yollarını aramaktadır.

KARDEŞLERİM İLK BÖLÜM CANLI İZLE

Atv’nin yeni dizisi Kardeşlerim başlıyor! İşte oyuncu kadrosu ATV'NİN YENİ DİZİSİ KARDEŞLERİM BAŞLIYOR! İŞTE OYUNCU KADROSU
Kardeşlerim’in Kadir’i Halit Özgür Sarı herkesi şaşırttı! Meğer… KARDEŞLERİM'İN KADİR'İ HALİT ÖZGÜR SARI HERKESİ ŞAŞIRTTI! MEĞER…

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