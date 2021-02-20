Kardeşlerim ilk bölüm canlı izle | Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle

Hayata ve ailesine sevgiyle tutunan dört kardeşi bekleyen acı haber!

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Anneleri Hatice, babaları Veli ile mutlu ve huzurlu bir hayat süren, cepleri boş ama kalpleri sevgi dolu dört güzel kardeş… Ta ki hayatlarını karartan, onları kimsesiz, boynu bükük bırakan o kara güne kadar...

Nereye savrulacakları belli olmayan, birbirlerinden başka tutunacak kimseleri olmayan bu dört kardeş, yaşananların ardından ayakta kalabilmek için mücadele verirken, Akif Atakul ise yaptıklarının bedelini ödemeden sıyrılmanın yollarını aramaktadır.