Kardeşlerim ilk bölüm canlı izle | Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle
Kardeşlerim 1. bölüm canlı izle! Atv’nin yeni dizisi Kardeşlerim ilk bölümüyle yayın hayatına başladı. Fragmanıyla izleyicilerden tam puan alan Kardeşlerim, oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekti. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan dizi şimdiden araştırılmaya başlandı. Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle linkini ahaber.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
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Hayata ve ailesine sevgiyle tutunan dört kardeşi bekleyen acı haber!
Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Anneleri Hatice, babaları Veli ile mutlu ve huzurlu bir hayat süren, cepleri boş ama kalpleri sevgi dolu dört güzel kardeş… Ta ki hayatlarını karartan, onları kimsesiz, boynu bükük bırakan o kara güne kadar...
Nereye savrulacakları belli olmayan, birbirlerinden başka tutunacak kimseleri olmayan bu dört kardeş, yaşananların ardından ayakta kalabilmek için mücadele verirken, Akif Atakul ise yaptıklarının bedelini ödemeden sıyrılmanın yollarını aramaktadır.