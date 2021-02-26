Akıncı’nın Didem’i Deren Talu’nın eski hali olay oldu! Estetiksiz fotoğrafları şoke etti

Akıncı dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Deren Talu, tüm dikkatleri üzerine çekti. İlk kez televizyonda izleyici karşısına çıkan Deren Talu, başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Güzelliğiyle de adından söz ettiren Talu'nun eski fotoğrafları olay oldu. İşte Akıncı'nın yıldızı Deren Talu'nun estetiksiz hali...