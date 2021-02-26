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Haberler Galeri Akıncı’nın Didem’i Deren Talu’nın eski hali olay oldu! Estetiksiz fotoğrafları şoke etti

Akıncı’nın Didem’i Deren Talu’nın eski hali olay oldu! Estetiksiz fotoğrafları şoke etti

Akıncı dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Deren Talu, tüm dikkatleri üzerine çekti. İlk kez televizyonda izleyici karşısına çıkan Deren Talu, başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Güzelliğiyle de adından söz ettiren Talu'nun eski fotoğrafları olay oldu. İşte Akıncı'nın yıldızı Deren Talu'nun estetiksiz hali...

Giriş Tarihi: 26.02.2021 14:54 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021 14:54
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Akıncı’nın Didem’i Deren Talu’nın eski hali olay oldu! Estetiksiz fotoğrafları şoke etti

Akıncı dizisinde canlandırdığı Didem karakteriyle adından söz ettiren Deren Talu, eski haliyle olay oldu. İşte Deren Talu'nun estetiksiz hali…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Akıncı’nın Didem’i Deren Talu’nın eski hali olay oldu! Estetiksiz fotoğraflar�� şoke etti

Mine Tugay

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Akıncı’nın Didem’i Deren Talu’nın eski hali olay oldu! Estetiksiz fotoğrafları şoke etti

Ebru Gündeş

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Akıncı’nın Didem’i Deren Talu’nın eski hali olay oldu! Estetiksiz fotoğrafları şoke etti

Ebru Gündeş

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Akıncı’nın Didem’i Deren Talu’nın eski hali olay oldu! Estetiksiz fotoğrafları şoke etti

Ebru Gündeş