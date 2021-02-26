Bir Zamanlar Çukurova zirveyi bırakmadı! İlahi adalet yerini buldu, Züleyha bir kez daha kahraman oldu

Her iki araç farklı yollardan Behice'nin peşinde iken, Fekeli ve Demir'in yönlendirdikleri ve olan biteni duyan jandarma da yola koyuldu. Behice, bir uçurum kenarında köşe sıkıştı! Önce panik halde cinayeti yanlışlıkla itiraf etti, sonra da Fekeli'nin eline tutuşturduğu silah ile Fekeli'yi vurmaya kalktı. Ama tüm Çukurova yol kenarına dikilmiş olayı takip ederken, Behice artık kaçışı olmadığını anladı ve kendini uçurumdan aşağı bıraktı!

Hastaneden birlikte çıkıp arabanın peşine düşün Müjgan ve Fikret de olayı izleyenler arasındaydı. Böylelikle Müjgan için de hiç bir soru işareti kalmadı.