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26 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova zirveyi bırakmadı! İlahi adalet yerini buldu, Züleyha bir kez daha kahraman oldu Bir Zamanlar Çukurova zirveyi bırakmadı! İlahi adalet yerini buldu, Züleyha bir kez daha kahraman oldu
Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın dün akşam yayınlanan 85.bölümü izleyicileri ekran başına kilitledi. Tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyen bölüme, itiraflar damga vurdu. Behice'nin Hünkar'ı öldürdüğünü itiraf etmesi sonrasında kendini uçurumdan aşağı bırakmasıyla ilahi adaletin yerini bulduğu, Züleyha'nın tüm olan biteni ortaya çıkararak kahraman olduğu ve en sonunda Fekeli'nin yeğeni Fikret'in aslında Adnan Yaman'ın oğlu olduğunu öğrendiği bu heyecanlı bölüm, yine seyircinin ilk tercihi oldu.
Giriş Tarihi: 26.02.2021 11:42 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021 11:54 HÜNKAR'IN KATİLİ BULUNDU!
Züleyha'nın şehir kulübünde herkesin ortasında adeta yüzüne çarptığı dosyadan sonra, kaçacak yeri kalmadığını anlayan Behice'nin adeta paçaları tutuştu! Sadece Hünkar cinayeti değil eski kocalarının şaibeli ölümleri de Züleyha'nın elindeki dosya ile birlikte hem Çukurova cemiyetinin hem de Müjgan'ın önüne serildi!
Behice, panik içinde önce kendisini İstanbul'a götürebilecek para bulmanın derdine düştü. Gaffur'un zulasından çaldığı paralarla birlikte hastaneden Müjgan'ın arabasını alıp kaçmaya başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Züleyha, Demir elini kana bulamasın diye, öğrendiklerini ve Behice'nin kaçtığını Fekeli'ye söyleyince birlikte peşine düştüler. Ancak Şermin de koşa koşa olan biteni Demir'e yetiştirdi ve onlar da Behice'yi yakalamak yola koyuldular.
Her iki araç farklı yollardan Behice'nin peşinde iken, Fekeli ve Demir'in yönlendirdikleri ve olan biteni duyan jandarma da yola koyuldu. Behice, bir uçurum kenarında köşe sıkıştı! Önce panik halde cinayeti yanlışlıkla itiraf etti, sonra da Fekeli'nin eline tutuşturduğu silah ile Fekeli'yi vurmaya kalktı. Ama tüm Çukurova yol kenarına dikilmiş olayı takip ederken, Behice artık kaçışı olmadığını anladı ve kendini uçurumdan aşağı bıraktı!
Hastaneden birlikte çıkıp arabanın peşine düşün Müjgan ve Fikret de olayı izleyenler arasındaydı. Böylelikle Müjgan için de hiç bir soru işareti kalmadı.
"ZÜLEYHA YAMAN" BİR KEZ DAHA ÇUKUROVA'NIN KAHRAMANI OLDU!
Züleyha, hayatının akışını değiştirmiş de olsa, son günlerinde annesi saydığı, yaptıklarını affedip kanatları altında kendini kızı olarak hissettiği Hünkar'ın mezarının başına gidip, intikamını aldığını anlattı. Bu durum Demir'i çok etkiledi. Behice'nin suçunu ortaya çıkarınca tüm Çukurova tarafından kahraman ilan edilen Züleyha ile bir kez daha gurur duydu. Demir ve Züleyha, Behice'nin suçunu itiraf etmesinin hem gazete ilanıyla hem de bir basın toplantısı ile Çukurova halkına teşekkür ettiler. Onların bu mutlu tablosu elbette Ümit'i çileden çıkardı.
ZÜLEYHA, ÜMİT İLE ARKADAŞ OLMAK İSTEDİ… SEVDA ÜMİT'E GÖZDAĞI VERDİ
Züleyha, Sevda'nın rahatsızlanıp hastaneye yatmasında, kendileriyle çok ilgilenen başhekim Ümit'i evlerine yemeğe davet etti. Züleyha, tüm misafirperverliğiyle Ümit'e gece boyu sıcak davranırken, Sevda masada Ümit'in tavırlarını pür dikkat izledi. Ümit'in Demir'e bakarak imalı sözler etmesi Sevda'nın içine kurt düşürdü. Gece bitiminde Sevda, Ümit'in kapısına dayanıp Ümit'in evinde Demir'i aradı. Bulamayınca da Ümit'e gözdağı vererek Demir'den uzak durmasını tembih etti. Demir ise gece yarısı soluğu yine Ümit'in yanında aldı.