Karanlıktan doğan bir ışığın hikayesi! "Aynadaki Yabancı" hepimize ayna tutacak

Yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olan 'Aynadaki Yabancı' için beklenen gün geldi. Başrollerini Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu'nun paylaştığı dizi, bu akşam ilk bölümüyle atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.10.2025 07:49 Güncelleme Tarihi: 04.10.2025 07:49
Yeni sezonun en çok merak edilen projelerinden biri olan Aynadaki Yabancı, sadece sürükleyici hikayesiyle değil, karakterlerinin içsel dünyalarıyla da izleyiciye güçlü bir ayna tutuyor.

Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu dizi; geçirdiği operasyon sonrası hafızasını kaybeden Azra'nın, geçmişiyle hesaplaşma ve kendini yeniden bulma mücadelesi, izleyiciyi derin bir içsel yolculuğa çıkarıyor. Senaryosunu Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim, Batuhan Özbay, Berşan Tan ve Barış Erdoğan'ın kaleme aldığı Aynadaki Yabancı, aşkın, kimliğin ve ikinci bir şansın mümkün olup olmadığını sorgulatan dramatik yapısıyla sezona damgasını vurmaya hazırlanıyor.

AYNADAKİ YABANCI KONUSU

Aynadaki Yabancı, hayatını geride bırakmak zorunda kalan bir kadının geçmişin izlerini silmeye çalışırken kendini bambaşka bir hayatın içinde bulduğu dramatik yolculuğu ekrana taşıyacak. Bir annenin, kocasına karşı verdiği çocuğuna kavuşma mücadelesi ile de gerilimi doruğa çıkaracak. Geçmişin gölgeleriyle yüzleşirken anneliğin en büyük sınavıyla karşı karşıya kalan bu kadın; hayatta kalma azmi, saklı gerçekler ve hiç umulmadık bağlarla izleyiciyi nefes kesici bir hikayeye sürükleyecek.

OYUNCU KADROSU

Başrollerinde Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu'nun yer aldığı dizinin güçlü kadrosunda ayrıca Asuman Dabak, Kerem Arslanoğlu, Nazlı Senem Ünal, Emre Taşkıran, Ayten Soykök, Ecem Sena Bayır, Sema Gültekin, Soner Türker, Seher Terzi, Mümin Karaçil, Cemre Melis Çınar, Sara Yılmaz gibi başarılı isimler bulunuyor.

AYNADAKİ YABANCI AFİŞ

Aynadaki Yabancı, yayınlanan afişiyle dikkatleri üzerine çekti. Dramatik hikayesinin güçlü ipuçlarını veren afiş, görkemli prodüksiyonun ve heyecan yüklü sahnelerin habercisi oldu.

İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Türkiye'nin en köklü ailelerinden Karaaslanların gelini olan Azra, hayatı bir gecede altüst olduktan sonra kızını da alarak geri dönüşü olmayan bir yola çıkar ancak yakalanınca kızını geride bırakmak zorunda kalır. Evladına yeniden kavuşabilmesi için tek bir çaresi vardır: Yüzünü değiştirip bambaşka biri olarak o malikaneye geri dönecek, kocası Emirhan ve ailesinin tüm sırlarını ifşa edecektir. Böylece hem kendini hem de kızını bu cehennemden kurtaracaktır. Bu amansız mücadelede Azra'nın yolu başarılı estetik cerrahı Barış'la kesişir. Ancak kader, planladığından daha çetin bir oyun kurar. Ameliyat sonrası hafızasını kaybeden Azra büyük bir bilinmezliğe uyanır. Barış'la beraber geçmişinin izlerini ararken aldığı gizemli bir telefon, onu yeniden Karaaslan malikanesine götürecek; bir zamanlar hanımı olduğu eve şimdi aynadaki bir yabancı olarak dönecektir.

MERAK EDİLENLERİ YANITLADILAR

Dizinin başrol oyuncularından Caner Topçu ve Simay Barlas, birinci bölüm öncesi projeyle ilgili merak edilenleri yanıtladı.

SİMAY BARLAS

Karakterinizin size en tanıdık gelen yanı neydi, hangi yönü ise size tamamen yabancı kaldı?

Bana en tanıdık gelen yanı, sevdikleri için her şeyi göze alabilecek kadar cesaretli oluşuydu. Ama kimliğimi değiştirecek kadar cesaretli olabilir miydim bilmiyorum Yabancı kalan tarafı ise annelik hissi oldu. Çünkü bence anne olmadan o duyguyu tam anlamıyla kavramak mümkün değil. Bu da rolü benim için daha özel hale getirdi.

Bu rol oyunculuk kariyerinizde size nasıl bir meydan okuma getirdi? Daha önce canlandırdığınız karakterlerden hangi açılardan ayrışıyor?

Daha önce hiç bir anneyi oynamamıştım. Annelik bence çok özel ve kutsal bir duygu. Bu rol, o duygunun derinliğini keşfetmemi sağladı. Daha önceki karakterlerimden ayrıştığı nokta da tam olarak buydu.

İzleyicilerin bu dizide en çok hangi duyguya ya da sahnelere kendilerini yakın hissedeceğini düşünüyorsunuz? Onların hayatına nasıl bir ayna tutacak?

Bence herkes kendinden bir şey bulacak. Çünkü hepimizin hayatında uğruna her şeyi göze alabileceğimiz insanlar var. Bu hikâye tam da o noktada izleyiciye ayna tutacak ve "Ben olsam ne yapardım?" sorusunu sorduracak.

CANER TOPÇU

Karakterinizin size en tanıdık gelen yanı neydi, hangi yönü ise size tamamen yabancı kaldı?

Bana en benzeyen yanı duygularını derinlemesine yaşıyor ve yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım eli uzatıyor olması ve bunları kendinden feragat edip kendisini düşünmeden yapıyor olması beni Barış karakterine çok yakın hissettiriyor. Ben barış için hep şey diyorum; başkalarının yaralarını iyileştiren ama kendi yaralarını kapatamayan bir doktor.

Bu rol oyunculuk kariyerinizde size nasıl bir meydan okuma getirdi? Daha önce canlandırdığınız karakterlerden hangi açılardan ayrışıyor?

Bu rol, beni hem psikolojik hem de duygusal açıdan çok zorladı. Çünkü karakter, sürekli bir ikilemin ve içsel çatışmanın içinde. Daha önce oynadığım karakterler daha netti.

İzleyicilerin bu dizide en çok hangi duyguya ya da sahnelere kendilerini yakın hissedeceğini düşünüyorsunuz? Onların hayatına nasıl bir ayna tutacak?

Aynadaki Yabancıda izleyiciler en çok kendi iç hesaplaşmalarını ve hayatta gizledikleri taraflarını görecekler. Çünkü herkesin içinde dışarıya göstermediği, belki kendisinden bile sakladığı bir yabancı var. Dizi bu yönüyle izleyicinin hayatına ayna tutacak. "Ben olsaydım ne yapardım?" sorusunu sorduracak.

Yeniden başlamanın her şeye rağmen mümkün olduğunu hatırlatacak olan Aynadaki Yabancı ilk bölümüyle bu akşam 20.00'da atv'de!

DİZİDEN KARELER!

