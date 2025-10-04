Karanlıktan doğan bir ışığın hikayesi! "Aynadaki Yabancı" hepimize ayna tutacak

SİMAY BARLAS

Karakterinizin size en tanıdık gelen yanı neydi, hangi yönü ise size tamamen yabancı kaldı?

Bana en tanıdık gelen yanı, sevdikleri için her şeyi göze alabilecek kadar cesaretli oluşuydu. Ama kimliğimi değiştirecek kadar cesaretli olabilir miydim bilmiyorum Yabancı kalan tarafı ise annelik hissi oldu. Çünkü bence anne olmadan o duyguyu tam anlamıyla kavramak mümkün değil. Bu da rolü benim için daha özel hale getirdi.

Bu rol oyunculuk kariyerinizde size nasıl bir meydan okuma getirdi? Daha önce canlandırdığınız karakterlerden hangi açılardan ayrışıyor?

Daha önce hiç bir anneyi oynamamıştım. Annelik bence çok özel ve kutsal bir duygu. Bu rol, o duygunun derinliğini keşfetmemi sağladı. Daha önceki karakterlerimden ayrıştığı nokta da tam olarak buydu.

İzleyicilerin bu dizide en çok hangi duyguya ya da sahnelere kendilerini yakın hissedeceğini düşünüyorsunuz? Onların hayatına nasıl bir ayna tutacak?

Bence herkes kendinden bir şey bulacak. Çünkü hepimizin hayatında uğruna her şeyi göze alabileceğimiz insanlar var. Bu hikâye tam da o noktada izleyiciye ayna tutacak ve "Ben olsam ne yapardım?" sorusunu sorduracak.