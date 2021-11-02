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Kalp Yarası’nda gerçekler bir bir ortaya çıktı

atv'nin Pazartesi akşamları ekranlara getirdiği, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu yeni dizisi "Kalp Yarası" on sekizinci bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı.

Giriş Tarihi: 02.11.2021 10:45 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 10:47
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Kalp Yarası’nda gerçekler bir bir ortaya çıktı

Güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile Pazartesi akşamına damgasını vuran Kalp Yarası, #TamVazgeçmişken etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

18.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşe'nin suçsuzluğunun kanıtı olan videonun Ferit'in eline geçmesiyle Sancakzade Konağı'nda taşlar yerinden oynadı. Ferit annesini delil saklamaktan polise ihbar edince Azade gözaltına alındı. Ferit'in sert tepkisi ve Adnan'ın Azade'ye karşı kayıtsız davranışları yüzünden Sinan'ın hem kardeşi hem de babasıyla arası açıldı.

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Kalp Yarası’nda gerçekler bir bir ortaya çıktı

Ferit, holdingdeki tüm haklarından feragat ederek Ayşe'yle birlikte yeni bir hayat kurmaya karar verdi. Ferit ve Ayşe'nin gizemli takipçisi Mirza ise kafenin devri üzerinden ikilinin hayatlarına sızmayı başardı.

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Kalp Yarası’nda gerçekler bir bir ortaya çıktı

Azade'nin gözaltına alınmasını fırsat bilen Yaman, gizlice polise gidip Azade'nin Baha cinayetinde azmettirici olabileceğini söyleyince Azade'nin duruşması tehlikeye girdi. Ancak Ayşe'nin emniyete gidip verdiği ifadeyle Azade serbest bırakıldı.

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Kalp Yarası’nda gerçekler bir bir ortaya çıktı

Videonun peşini bırakmayan Ferit ve Ender'in adım adım gerçeğe yaklaşmasıyla köşeye sıkışan Hande, kendini kurtarmak için babasını öne sürdü. Baha'nın Ayşe'ye göndermek için hazırladığı video mesajın ortaya çıkmasıyla Hüseyin Varoğlu polisler tarafından götürülürken; Hande, hem kendini kurtarmış hem de Yaman'la daha da yakınlaşmış oldu.

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Kalp Yarası’nda gerçekler bir bir ortaya çıktı

Hande'nin Yaman'a aşkını ilan etmesiyle Betül ve Yaman arasında soğuk rüzgarlar esmeye başladı. Merakına yenik düşen Betül, Yaman'ın telefonunu karıştırırken Yaman'ın Adnan'ın oğlu olduğu gerçeğini öğrendi.