02 Kasım 2021, Salı
Kalp Yarası’nda gerçekler bir bir ortaya çıktı
atv'nin Pazartesi akşamları ekranlara getirdiği, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu yeni dizisi "Kalp Yarası" on sekizinci bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı.
Giriş Tarihi: 02.11.2021 10:45 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 10:47
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