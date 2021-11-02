Kalp Yarası’nda gerçekler bir bir ortaya çıktı

Videonun peşini bırakmayan Ferit ve Ender'in adım adım gerçeğe yaklaşmasıyla köşeye sıkışan Hande, kendini kurtarmak için babasını öne sürdü. Baha'nın Ayşe'ye göndermek için hazırladığı video mesajın ortaya çıkmasıyla Hüseyin Varoğlu polisler tarafından götürülürken; Hande, hem kendini kurtarmış hem de Yaman'la daha da yakınlaşmış oldu.