Muhteşem Yüzyıl'ın yapımcısı Timur Savcı'dan Meryem Uzerli tepkisi: Saygısızlık şımarıklık

Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Hürrem karakteriyle adını duyuran ve yurt dışında da geniş hayran kitlesine ulaşan Meryem Uzerli, tükenmişlik sendromuna yakalandığını söyleyerek diziden ayrılmıştı. Dizinin yapımcısı Timur Savcı, Uzerli hakkında yıllar sonra ilk kez konuştu. Uzerli'nin yaptığının saygısızlık ve şımarıklık olduğunu düşündüğünü söyledi.