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Haberler Galeri Muhteşem Yüzyıl'ın yapımcısı Timur Savcı'dan Meryem Uzerli tepkisi: Saygısızlık şımarıklık

Muhteşem Yüzyıl'ın yapımcısı Timur Savcı'dan Meryem Uzerli tepkisi: Saygısızlık şımarıklık

Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Hürrem karakteriyle adını duyuran ve yurt dışında da geniş hayran kitlesine ulaşan Meryem Uzerli, tükenmişlik sendromuna yakalandığını söyleyerek diziden ayrılmıştı. Dizinin yapımcısı Timur Savcı, Uzerli hakkında yıllar sonra ilk kez konuştu. Uzerli'nin yaptığının saygısızlık ve şımarıklık olduğunu düşündüğünü söyledi.

Giriş Tarihi: 02.11.2021 09:12 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 09:44
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Muhteşem Yüzyıl’ın yapımcısı Timur Savcı’dan Meryem Uzerli tepkisi: Saygısızlık şımarıklık

Reyting rekorları kıran dizilerin yapımcısı Timur Savcı, katıldığı programda 2013 yılında tükenmişlik sendromuna yakalandığını söyleyerek 'Muhteşem Yüzyıl'daki 'Hürrem' rolünü bırakıp Berlin'e dönen Meryem Uzerli hakkında konuştu.

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Muhteşem Yüzyıl’ın yapımcısı Timur Savcı’dan Meryem Uzerli tepkisi: Saygısızlık şımarıklık

Simge Fıstıkoğlu'nun 'Hayat Okulu' adlı programına bu hafta; 'Muhteşem Yüzyıl', 'Suskunlar', 'Kavak Yelleri', 'Muhteşem Yüzyıl Kösem', 'Bir Zamanlar Çukurova' gibi reyting rekorları kıran dizilerin yapımcısı Timur Savcı konuk oldu.

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Muhteşem Yüzyıl’ın yapımcısı Timur Savcı’dan Meryem Uzerli tepkisi: Saygısızlık şımarıklık

Ünlü yapımcı, 2011-2014 yılları arasında yayınlanan ve yurt dışında da birçok hayranı olan 'Muhteşem Yüzyıl' dizisi hakkında da konuştu.

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Muhteşem Yüzyıl’ın yapımcısı Timur Savcı’dan Meryem Uzerli tepkisi: Saygısızlık şımarıklık

ÇEKİMLERİ YARIM BIRAKIP GİTMİŞTİ

'Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan'ı canlandıran Meryem Uzerli, 2013 yılında 'tükenmişlik sendromu' yaşadığı gerekçesiyle çekimleri yarıda bırakıp Almanya'ya gitmişti. Yapım şirketi de onun yerine ekibe Vahide Perçin'i dahil etmişti.

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Muhteşem Yüzyıl’ın yapımcısı Timur Savcı’dan Meryem Uzerli tepkisi: Saygısızlık şımarıklık

"SAYGISIZLIK VE ŞIMARIKLIK"

Yıllar sonra konuyla ilgili açıklama yapan Timur Savcı, Meryem Uzerli'nin "tükenmişlik sendromuyla" aniden diziyi bırakmasını tüm ekibe karşı saygısızlık, şımarıklık olduğunu düşündüğünü söyledi.