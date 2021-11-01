Kalp Yarası 18. bölüm canlı izle | Kalp Yarası yeni bölüm canlı izle
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kalp Yarası, bu akşam 18. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Hatay'ın muhteşem doğasında çekilen ve tanıtımlarıyla büyük merak uyandıran Kalp Yarası dizisinin başrollerini Gökhan Alkan, Merve Çağıran ve Yağmur Tanrısevsin paylaşıyor. Kalp Yarası 18. bölümüne "Vazgeçtim hayallerimden, ta ki sen karşıma çıkana kadar" sözü damga vuruyor. İşte Kalp Yarası 18. yeni bölüm canlı izleme adresi...
KALP YARASI DİZİSİNDE BU HAFTA
Azade'nin Ayşe'nin suçsuzluğunu ispatlayan görüntüleri sakladığı ortaya çıkınca, Ferit annesine sert bir tepki verir. Video skandalının ortaya çıkmasıyla Sancakzade Ailesi'nde taşlar yerinden oynar.
Yaşadıkları tüm sıkıntılara rağmen Ayşe ve Ferit, kendilerine yeni bir hayat kurmak için harekete geçer. Ancak çiftin her anını yakından takip eden Mirza, onların hayatına dahil olmak için planını çoktan yapmıştır.
Azade'nin sakladığı video sadece kendi ailesinde değil, Varoğlu Ailesi'nde de bir takım hesaplaşmalara neden olur. Köşeye sıkışan Hande bazı kritik kararlar alır.
Yaman'ın intikam uğruna attığı her adım Sancakzade Ailesi'nde bir yıkıma sebep olurken Hande, Yaman'ın planını bozmak için bir tuzak kurar.
KALP YARASI 18. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE